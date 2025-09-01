Receta de palitos de pan grisines: el snack crujiente que siempre conquista.

La receta de palitos de pan grisines es una de esas preparaciones que combinan sencillez, tradición y sabor. Se trata de un pan en forma alargada y crujiente que suele acompañar aperitivos, ensaladas o tablas de fiambres. Elaborarlos en casa es más fácil de lo que imaginas y el resultado es irresistible.

Los grisines tienen una larga historia, originaria de Italia, donde se convirtieron en un clásico de la gastronomía piamontesa. Con el paso del tiempo, se popularizaron en distintos países y hoy son infaltables en reuniones, celebraciones y hasta en restaurantes como acompañamiento de diferentes platos. Prepararlos de manera casera permite jugar con sabores y texturas: puedes añadir hierbas secas, semillas o especias para personalizarlos. Además, hacerlos en casa garantiza que estarán frescos, sin conservantes y con todo el aroma del pan recién horneado.

La textura crujiente es el rasgo más distintivo de los grisines. A diferencia de un pan tradicional, su forma alargada y delgada permite que el horneado sea más rápido y que la corteza quede más firme y dorada. Esto los convierte en un snack perfecto para picar entre comidas o para acompañar salsas como hummus, guacamole o queso crema.

Si bien se pueden encontrar fácilmente en supermercados, nada se compara con el sabor casero. La preparación es sencilla y requiere ingredientes básicos que seguramente ya tienes en tu cocina. La clave está en el amasado, el reposo y el horneado parejo. Con paciencia y atención a los detalles, lograrás unos palitos de pan dignos de panadería profesional, ideales para compartir en familia o sorprender a tus invitados.

Deliciosos como snack. La receta de palitos de pan grisines nació en Turín, Italia, en el siglo XVII. Shutterstock