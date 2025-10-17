Convertí con esta receta una calabaza en el pan con chispas de chocolate más rico del mundo
Combiná el dulzor natural de la calabaza con el chocolate con esta receta de pan que se roba todas las miradas. Simple, rico y 100% casero.
Esta receta de pan de calabaza con chisps de chocolate combina lo mejor del sabor casero con un toque dulce irresistible. Es ideal para los días frescos, perfecta para acompañar el mate, el café o un té. Su textura húmeda y su aroma a canela lo vuelven simplemente adictivo.
Ingredientes para un pan perfecto
Rinde 10 porciones
- Calabaza cocida y hecha puré, 1 taza.
- Azúcar, 1 taza.
- Aceite neutro, ½ taza.
- Huevos, 2.
- Harina común, 2 tazas.
- Polvo de hornear, 1 cucharada.
- Bicarbonato, ½ cucharadita.
- Canela, 1 cucharadita.
- Nuez moscada, ½ cucharadita (opcional).
- Chisps de chocolate, ¾ taza.
- Pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Encendé el horno a 180 °C y enmantecá un molde tipo budinera.
En un bol, mezclá el puré de calabaza con el azúcar, el aceite y los huevos hasta integrar bien.
En otro recipiente, uní la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela, la sal y la nuez moscada.
Incorporá los secos a la mezcla húmeda de a poco, integrando sin batir demasiado.
Sumá las chisps de chocolate y mezclá con una espátula.
Verté la mezcla en el molde y llevá al horno por 45 a 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
Dejá enfriar antes de desmoldar para que conserve su forma y humedad.
El pan de calabaza con chisps de chocolate, nació como una forma de aprovechar los excedentes de calabaza en otoño. Su textura húmeda se debe al puré natural, que reemplaza parte de la manteca. Podés guardarlo hasta 4 días en heladera envuelto en film o freezarlo por un mes.
En muchas panaderías caseras argentinas, este pan se vende como “budín otoñal” por su sabor especiado y su color dorado inconfundible.