Convertí con esta receta una calabaza en el pan con chispas de chocolate más rico del mundo

En Argentina, esta receta de pan de calabaza con chisps de chocolate también se conoce como “budín otoñal” por su aroma especiado.

Prepará este delicioso pan de calabaza con chisps de chocolate

Encendé el horno a 180 °C y enmantecá un molde tipo budinera.

En un bol, mezclá el puré de calabaza con el azúcar, el aceite y los huevos hasta integrar bien.

En otro recipiente, uní la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela, la sal y la nuez moscada.

Incorporá los secos a la mezcla húmeda de a poco, integrando sin batir demasiado.

Sumá las chisps de chocolate y mezclá con una espátula.

Verté la mezcla en el molde y llevá al horno por 45 a 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.