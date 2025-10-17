Presenta:

Probá esta receta de empanadas de verdura y salsa blanca y disfrutá su sabor casero

Lográ empanadas de verdura con salsa blanca cremosas, doraditas y perfectas para compartir. Una receta tradicional que nunca falla.

Candela Spann

Dale un toque especial a tus comidas con estas empanadas de verdura y salsa blanca

La receta de empanadas de verdura y salsa blanca es un clásico argentino que nunca falla. Su relleno cremoso y sabroso combina espinaca, acelga o ambas con una salsa blanca casera. Ideales para almuerzos, viandas o cenas livianas, estas empanadas tienen ese gusto casero que conquista a todos.

Ingredientes para unas empanadas deliciosas

Rinde 12 empanadas medianas

Para el relleno

  • Acelga o espinaca, 1 atado grande.
  • Cebolla, 1 mediana.
  • Ajo, 1 diente.
  • Manteca, 1 cucharada.
  • Harina, 1 cucharada colmada.
  • Leche, 1 taza.
  • Nuez moscada, a gusto.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Queso rallado, 3 cucharadas.
  • Queso fresco en cubos, 100 g (opcional).

Para el armado

  • Tapas para empanadas, 12 unidades,
  • 1 huevo batido (para pintar).
Un relleno diferente que le encantará a todos
En muchas panaderías argentinas, la receta de empanadas de verdura y salsa blanca se considera la versión más cremosa de las empanadas clásicas.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lavá y cociná la verdura en agua con sal por unos minutos. Escurrila bien y picala finito.

  2. En una sartén, rehogá la cebolla y el ajo picados en un poco de manteca hasta que estén transparentes.

  3. Sumá la harina y mezclá unos segundos; luego incorporá la leche de a poco hasta formar una salsa blanca espesa.

  4. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada, y agregá la verdura picada. Mezclá bien hasta integrar todo.

  5. Dejá enfriar el relleno y sumá el queso rallado y los cubitos de queso fresco si querés un toque más cremoso.

  6. Rellená las tapas, cerralas con repulgue y pintalas con huevo batido.

  7. Llevá al horno fuerte (200 °C) por 20 a 25 minutos o hasta que estén doradas.

¡Listas para llevar a tu mesa!
La receta de empanadas de verdura y salsa blanca nació en hogares argentinos como una forma de aprovechar verduras cocidas del día anterior.

Estas empanadas de verdura con salsa blanca son una versión más suave y cremosa que las clásicas de verdura salteada. Nacieron como una forma de aprovechar verduras cocidas del día anterior y transformarlas en un plato nuevo.

Podés conservarlas en la heladera hasta 3 días o freezarlas ya cocidas. Si querés un sabor más intenso, agregá cebolla de verdeo o un toque de queso azul. En algunas casas argentinas, también se preparan con ricota, logrando una versión aún más suave y rendidora. ¡Y listo!.

