Probá esta receta de empanadas de verdura y salsa blanca y disfrutá su sabor casero

En muchas panaderías argentinas, la receta de empanadas de verdura y salsa blanca se considera la versión más cremosa de las empanadas clásicas.

Un relleno diferente que le encantará a todos

Lavá y cociná la verdura en agua con sal por unos minutos. Escurrila bien y picala finito.

En una sartén, rehogá la cebolla y el ajo picados en un poco de manteca hasta que estén transparentes.

Sumá la harina y mezclá unos segundos; luego incorporá la leche de a poco hasta formar una salsa blanca espesa.

Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada, y agregá la verdura picada. Mezclá bien hasta integrar todo.

Dejá enfriar el relleno y sumá el queso rallado y los cubitos de queso fresco si querés un toque más cremoso.

Rellená las tapas, cerralas con repulgue y pintalas con huevo batido.