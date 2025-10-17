Probá esta receta de empanadas de verdura y salsa blanca y disfrutá su sabor casero
Lográ empanadas de verdura con salsa blanca cremosas, doraditas y perfectas para compartir. Una receta tradicional que nunca falla.
La receta de empanadas de verdura y salsa blanca es un clásico argentino que nunca falla. Su relleno cremoso y sabroso combina espinaca, acelga o ambas con una salsa blanca casera. Ideales para almuerzos, viandas o cenas livianas, estas empanadas tienen ese gusto casero que conquista a todos.
Ingredientes para unas empanadas deliciosas
Rinde 12 empanadas medianas
Para el relleno
- Acelga o espinaca, 1 atado grande.
- Cebolla, 1 mediana.
- Ajo, 1 diente.
- Manteca, 1 cucharada.
- Harina, 1 cucharada colmada.
- Leche, 1 taza.
- Nuez moscada, a gusto.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Queso rallado, 3 cucharadas.
- Queso fresco en cubos, 100 g (opcional).
Para el armado
- Tapas para empanadas, 12 unidades,
- 1 huevo batido (para pintar).
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Lavá y cociná la verdura en agua con sal por unos minutos. Escurrila bien y picala finito.
En una sartén, rehogá la cebolla y el ajo picados en un poco de manteca hasta que estén transparentes.
Sumá la harina y mezclá unos segundos; luego incorporá la leche de a poco hasta formar una salsa blanca espesa.
Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada, y agregá la verdura picada. Mezclá bien hasta integrar todo.
Dejá enfriar el relleno y sumá el queso rallado y los cubitos de queso fresco si querés un toque más cremoso.
Rellená las tapas, cerralas con repulgue y pintalas con huevo batido.
Llevá al horno fuerte (200 °C) por 20 a 25 minutos o hasta que estén doradas.
Estas empanadas de verdura con salsa blanca son una versión más suave y cremosa que las clásicas de verdura salteada. Nacieron como una forma de aprovechar verduras cocidas del día anterior y transformarlas en un plato nuevo.
Podés conservarlas en la heladera hasta 3 días o freezarlas ya cocidas. Si querés un sabor más intenso, agregá cebolla de verdeo o un toque de queso azul. En algunas casas argentinas, también se preparan con ricota, logrando una versión aún más suave y rendidora. ¡Y listo!.