Cociná tu propio pan casero con esta receta y llená la casa con aroma a panadería

Esta receta de pan casero es de esas que llenan la casa de aroma a hogar. Con ingredientes simples y un poquito de paciencia, vas a lograr un pan tierno por dentro y doradito por fuera. Perfecto para acompañar las comidas o hacer tostadas .

harina 000 1 kg,

levadura fresca 40 g (o 10 g seca),

agua tibia 600 ml aprox.,

sal 1 cda,

azúcar 1 cdita,

aceite 2 cdas (o manteca blanda 30 g).

El arte del amasado directamente del horno a tu mesa Una buena receta de pan casero siempre lleva paciencia: el secreto está en respetar los tiempos de levado. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Disolvé la levadura en una taza de agua tibia con el azúcar. Tapá y dejá reposar 10 minutos hasta que espume. En un bol grande, colocá la harina con la sal y hacé un hueco en el centro. Agregá la levadura activada, el aceite y de a poco el resto del agua tibia.Mezclá hasta formar una masa suave y apenas pegajosa. Si hace falta, sumá un poquito más de harina. Pasá la masa a la mesada y amasá unos 10 minutos, hasta que quede lisa y elástica. Formá un bollo, ponelo en un recipiente limpio, tapá con un repasador y dejá levar 1 hora en un lugar tibio, hasta que duplique su tamaño. Desgasificá la masa (apretala suavemente para sacarle el aire) y formá los panes del tamaño que prefieras. Colocalos en una bandeja aceitada o con papel manteca, tapá y dejá levar 30 minutos más. Horneá a 200 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que estén dorados y suenen huecos al golpear la base. Dejálos enfriar sobre una rejilla para que la base no se humedezca.

Disfrutá el proceso de preparar tu propio pan casero

El pan casero fue durante décadas una tradición en los hogares argentinos, sobre todo en el campo, donde el horno de barro era el centro de reunión. El pan se conserva perfecto en bolsa o lata durante 3 días, y también podés freezarlo. ¡Y a disfrutar!.