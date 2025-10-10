La mejor receta de gazpacho andaluz: cremoso, refrescante y natural

Esta receta de gazpacho andaluz ofrece una forma refrescante y saludable de disfrutar de la cocina española. Perfecto para los días calurosos, combina tomates , pimientos y pepino en una mezcla ligera y llena de sabor. Con este paso a paso fácil podrás preparar un plato fresco, nutritivo y fácil de servir.

Es bajo en calorías y muy saludable, rico en vitaminas A, C y antioxidantes del tomate y otras verduras. ¡A la receta!

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavar bien los tomates, pimiento y pepino. Pelar el pepino y los tomates si se desea una textura más suave. Cortar todos los vegetales en trozos y colocar en una licuadora. Añadir el ajo, aceite de oliva, vinagre y sal. Triturar hasta obtener una mezcla homogénea. Si se desea, añadir pan duro remojado para darle cuerpo y volver a triturar. Ajustar la textura con agua fría según el gusto. Refrigerar al menos 1 hora antes de servir para intensificar el sabor. Servir frío, acompañado de trocitos de verduras si se desea. A diferencia de muchas sopas, el gazpacho se sirve frío y se prepara únicamente triturando y mezclando los ingredientes A diferencia de muchas sopas, el gazpacho se sirve frío y se prepara únicamente triturando y mezclando los ingredientes. Prepara esta receta y recibe todos los aplausos. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El gazpacho andaluz es un emblema de la cocina española, especialmente popular en verano por su frescura y ligereza. Esta receta combina ingredientes sencillos pero llenos de sabor, ofreciendo un plato nutritivo, bajo en calorías y rico en vitaminas. Su preparación es rápida, lo que permite disfrutar de una comida saludable sin complicaciones. Además, el gazpacho puede adaptarse fácilmente al gusto de cada persona, ajustando la textura con agua, aceite o pan, y variando la intensidad del ajo o vinagre. Es ideal como entrada, acompañamiento o incluso plato principal ligero. ¡A disfrutar!