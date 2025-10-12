Presenta:

El mejor guiso de mondongo: receta casera y bien sabrosa

Guiso de mondongo casero: una receta potente, económica y llena de sabor, tal como la hacían las abuelas.

Candela Spann

Receta de guiso de mondongo casero: sabroso, potente y bien argentino

Shutterstock

La receta de guiso de mondongo es un clásico bien argentino, ideal para los días fríos. Es sabroso, rendidor y tiene ese gustito casero que recuerda a las comidas de antes. Con verduras, chorizo y un toque de pimentón, este plato levanta el ánimo y alimenta a toda la familia.

Ingredientes

Rinde: 6 porciones abundantes.

  1. 1 kg de mondongo limpio y hervido.
  2. 2 chorizos colorados.
  3. 1 cebolla grande.
  4. 1 morrón rojo.
  5. 2 dientes de ajo.
  6. 2 zanahorias.
  7. 2 papas medianas.
  8. 2 tomates perita o 1 lata de tomate triturado.
  9. 1 cucharadita de pimentón dulce.
  10. ½ cucharadita de ají molido.
  11. 1 hoja de laurel.
  12. Sal y pimienta a gusto.
  13. Aceite.
  14. Caldo o agua, cantidad necesaria.
Un explosivo guiso de mondongo
En el campo, la receta de guiso de mondongo era una de las favoritas de los peones durante el invierno por su alto valor energético.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Herví el mondongo previamente con un chorrito de vinagre hasta que esté tierno. Luego cortalo en tiras o cubos.
  2. En una olla grande, calentá un poco de aceite y dorá la cebolla, el morrón, el ajo y las zanahorias picadas.
  3. Sumá los chorizos en rodajas, el pimentón, el ají molido y el laurel. Revolvé unos minutos para que se integren los sabores.
  4. Incorporá el mondongo y el tomate. Mezclá bien y cubrí con caldo o agua caliente. Cociná a fuego bajo unos 40 minutos.
  5. Sumá las papas. Agregalas en cubos y cociná hasta que estén tiernas y el guiso quede espeso y bien sabroso..
Un plato de puro placer
La receta de guiso de mondongo nació como una comida popular en los conventillos porteños, donde se aprovechaban todos los cortes del animal.

El guiso de mondongo se puede conservar en la heladera hasta 3 días o freezar en porciones. La receta de este guiso era típica en los conventillos porteños, donde se aprovechaban todas las partes del animal para preparar platos bien nutritivos y económicos. ¡Disfruta de este guiso de mondongo!.

