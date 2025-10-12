La mejor receta de postre Balcarce, paso a paso y con tips infalibles

La receta de postre Balcarce es un clásico argentino que combina pionono , crema , dulce de leche , nueces y merengue . Nació en la ciudad bonaerense de Balcarce y se volvió famoso en todo el país por su sabor inconfundible. Ideal para celebraciones o para darse un gusto bien dulce .

1 pionono.

300 g de dulce de leche repostero.

300 cc de crema de leche.

2 cucharadas de azúcar.

100 g de nueces picadas.

100 g de coco rallado.

Merengue seco o trozos de merengue.

Azúcar glass para decorar.

Irresistible porción de postre Balcarce La receta de postre Balcarce nació en la ciudad bonaerense de Balcarce en la década del 50, en una confitería llamada “Paris”. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

En un bol, batí la crema con el azúcar hasta lograr una consistencia firme, pero sin que se corte. Extendé el pionono sobre una mesada y untalo con una capa pareja de dulce de leche. Espolvoreá nueces picadas y trocitos de merengue por encima. Cubrí con una capa generosa de crema batida y enrollá con cuidado el pionono, formando un cilindro4 Llevá el rollo a la heladera por al menos 2 horas para que tome cuerpo. Cubrí la superficie con más crema, espolvoreá coco rallado y un poco de azúcar glass. Si querés, decorá con más merengue o nueces arriba.

Nadie puede resistirse a este manjar La receta de postre Balcarce inspiró otras versiones como el “Balcarce helado” y el “Balcarce en copa”, muy populares en confiterías. Shutterstock

El postre Balcarce se conserva en la heladera hasta 3 días, bien tapado para mantener su frescura. También puede freezarse sin la decoración final. La receta de postre que es un ícono, nació en los años 50 en una confitería de la ciudad homónima, y su fama fue tal que se convirtió en un emblema nacional, presente en vitrinas y mesas de todo el país. ¡Y listo el postre!.