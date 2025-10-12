Budín de limón y yogur: receta para que te salga suave y con un glaseado riquísimo

El budín de limón siempre levanta el ánimo por lo rico que es. Esta versión lleva yogur, lo que le da una textura más liviana y un sabor suave, con ese punto justo de acidez, además, se termina con un glaseado casero brillante que lo hace lucir como de pastelería. Es una receta ideal para disfrutar en la mediatarde junto a un rico té. Así que... ¡manos a la obra!