Budín de limón y yogur: receta para que te salga suave y con un glaseado riquísimo
Aprendé a preparar esta receta para hacer un budín de limón con yogur, casero y liviano. Paso a paso súper simple.
El budín de limón siempre levanta el ánimo por lo rico que es. Esta versión lleva yogur, lo que le da una textura más liviana y un sabor suave, con ese punto justo de acidez, además, se termina con un glaseado casero brillante que lo hace lucir como de pastelería. Es una receta ideal para disfrutar en la mediatarde junto a un rico té. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
- 2 huevos
- ½ taza de aceite
- 1 pote de yogurt natural o de vainilla
- 1 taza de azúcar
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 1 ½ taza de harina leudante
- ½ taza de azúcar impalpable (para el glaseado)
Paso a paso de la receta:
- En un bowl, mezclá los huevos con el azúcar y el aceite.
- Agregá el yogurt, la ralladura y el jugo de limón.
- Incorporá la harina y mezclá suavemente hasta obtener una masa lisa.
- Verté la mezcla en un molde enmantecado.
- Horneá a 180 °C por 35 minutos o hasta que al pinchar salga seco.
- Mezclá azúcar impalpable con unas gotas de limón y cubrí el budín cuando esté frío. ¡Y listo!