Budín de banana con chocolate: la receta más rica y fácil de hacer
Aprendé a preparar un budín de banana con chips de chocolate. La receta ideal para aprovechar bananas maduras.
El banana bread o budín de banana tiene una razón de ser (además de rico), y es que es una receta que aprovecha esas bananas que ya están muy maduras y las convierte en un budín húmedo, con perfume a vainilla y chocolate derretido en cada mordida. Buenísimo para el desayuno, la merienda o incluso como postre tibio con una bocha de helado. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- ½ taza de azúcar
- ½ taza de aceite o manteca derretida
- 1 ½ taza de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ taza de chips de chocolate (o trozos de barra)
Paso a paso de la receta:
- Pisá las bananas con un tenedor hasta formar un puré.
- Agregá los huevos, el azúcar, el aceite y la vainilla.
- Incorporá la harina y mezclá hasta unir todo.
- Sumá los chips de chocolate y mezclá suavemente.
- Verté la mezcla en un molde enmantecado.
- Horneá a 180 °C por 40–45 minutos, hasta que esté dorado y húmedo en el centro. ¡Y listo!