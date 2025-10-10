Presenta:

Estilo

|

Receta

Budín de banana con chocolate: la receta más rica y fácil de hacer

Aprendé a preparar un budín de banana con chips de chocolate. La receta ideal para aprovechar bananas maduras.

MDZ Estilo

Aprendé a preparar el budín más rico.

Aprendé a preparar el budín más rico.

El banana bread o budín de banana tiene una razón de ser (además de rico), y es que es una receta que aprovecha esas bananas que ya están muy maduras y las convierte en un budín húmedo, con perfume a vainilla y chocolate derretido en cada mordida. Buenísimo para el desayuno, la merienda o incluso como postre tibio con una bocha de helado. ¡Manos a la obra!

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • ½ taza de azúcar
  • ½ taza de aceite o manteca derretida
  • 1 ½ taza de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ taza de chips de chocolate (o trozos de barra)
budin de banana 2.jpg
La receta más rica y sencilla para hacer budín de banana.

La receta más rica y sencilla para hacer budín de banana.

Paso a paso de la receta:

  1. Pisá las bananas con un tenedor hasta formar un puré.
  2. Agregá los huevos, el azúcar, el aceite y la vainilla.
  3. Incorporá la harina y mezclá hasta unir todo.
  4. Sumá los chips de chocolate y mezclá suavemente.
  5. Verté la mezcla en un molde enmantecado.
  6. Horneá a 180 °C por 40–45 minutos, hasta que esté dorado y húmedo en el centro. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas