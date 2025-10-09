Presenta:

Cómo hacer la auténtica tortilla española: una receta fácil y económica

Prepara esta receta paso a paso de tortilla española, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

MDZ Tendencias

Se puede servir caliente, a temperatura ambiente o incluso fría, siendo popular en bocadillos y tapas.

Shutterstock

Esta receta de tortilla española es un clásico de la gastronomía de España. Fácil de preparar y con ingredientes sencillos, es perfecta para cualquier comida del día. Con su sabor suave y textura cremosa, este paso a paso permite disfrutar de un plato tradicional que combina patatas, huevos y cebolla de manera deliciosa.

Tortilla española- también se le llama tortilla de patatas o tortilla de papas, dependiendo de la región de España.
Ingredientes

Rinde para 4 porciones.

  • 5 patatas medianas
  • 1 cebolla grande
  • 6 huevos
  • 100 ml de aceite de oliva
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto (opcional)

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Pelar las patatas y cortarlas en rodajas finas.
  2. Pelar y cortar la cebolla en juliana.
  3. Calentar el aceite en una sartén grande y freír las patatas junto con la cebolla a fuego medio, hasta que estén tiernas.
  4. Batir los huevos en un bol grande y añadir sal al gusto.
  5. Escurrir las patatas y cebolla del aceite y mezclarlas suavemente con los huevos batidos.
  6. Calentar un poco de aceite en la sartén y verter la mezcla. Cocinar a fuego medio-bajo.
  7. Cuando los bordes estén dorados, dar la vuelta con ayuda de un plato y cocinar por el otro lado hasta que cuaje.
  8. Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos antes de servir.

Tortilla española- La receta clásica se basa únicamente en huevos, patatas y aceite de oliva; la cebolla es opcional y genera debates sobre su inclusión.
De la cocina a tu mesa

La tortilla española es un plato emblemático que combina sencillez y sabor en cada bocado. Esta receta permite disfrutar de un alimento versátil, que se puede servir caliente como plato principal, o frío como aperitivo o tapa. Es ideal para compartir en familia o con amigos, acompañada de pan crujiente y una ensalada fresca. Su popularidad no es casualidad: la tortilla española es un símbolo de la gastronomía de España y un ejemplo perfecto de cómo pocos ingredientes pueden crear un plato memorable, lleno de sabor y tradición. ¡A disfrutar!

