Cómo hacer la auténtica tortilla española: una receta fácil y económica
Prepara esta receta paso a paso de tortilla española, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta de tortilla española es un clásico de la gastronomía de España. Fácil de preparar y con ingredientes sencillos, es perfecta para cualquier comida del día. Con su sabor suave y textura cremosa, este paso a paso permite disfrutar de un plato tradicional que combina patatas, huevos y cebolla de manera deliciosa.
Ingredientes
Rinde para 4 porciones.
- 5 patatas medianas
- 1 cebolla grande
- 6 huevos
- 100 ml de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto (opcional)
Paso a paso ¡muy fácil!
- Pelar las patatas y cortarlas en rodajas finas.
- Pelar y cortar la cebolla en juliana.
- Calentar el aceite en una sartén grande y freír las patatas junto con la cebolla a fuego medio, hasta que estén tiernas.
- Batir los huevos en un bol grande y añadir sal al gusto.
- Escurrir las patatas y cebolla del aceite y mezclarlas suavemente con los huevos batidos.
- Calentar un poco de aceite en la sartén y verter la mezcla. Cocinar a fuego medio-bajo.
- Cuando los bordes estén dorados, dar la vuelta con ayuda de un plato y cocinar por el otro lado hasta que cuaje.
- Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos antes de servir.
De la cocina a tu mesa
La tortilla española es un plato emblemático que combina sencillez y sabor en cada bocado. Esta receta permite disfrutar de un alimento versátil, que se puede servir caliente como plato principal, o frío como aperitivo o tapa. Es ideal para compartir en familia o con amigos, acompañada de pan crujiente y una ensalada fresca. Su popularidad no es casualidad: la tortilla española es un símbolo de la gastronomía de España y un ejemplo perfecto de cómo pocos ingredientes pueden crear un plato memorable, lleno de sabor y tradición. ¡A disfrutar!