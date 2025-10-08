Receta de zapallo en almíbar paso a paso, como en casa de la abuela

Si buscás un clásico argentino, esta receta de zapallo en almíbar es perfecta. Su textura suave, sabor dulce y aroma cálido hacen que sea ideal para postres , meriendas o acompañar tostadas . Con esta preparación casera vas a aprender a lograr un zapallo tierno, brillante y lleno de sabor, tal como lo preparaba la abuela.

Zapallo 1 kg. Agua 1 litro. Azúcar 800 g. Cáscara de limón 1. Rama de canela 1. Clavo de olor 3–4 unidades. Jugo de 1 limón. Opcional: esencia de vainilla 1 cucharadita.

Delicioso zapallo en almibar para disfrutar Esta receta permite conservar el zapallo por meses, logrando un dulce tierno, aromático y brillante que mantiene su sabor. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Pelá el zapallo, cortalo en cubos de tamaño uniforme y retirale semillas. Colocá los cubos en una olla con agua y herví 5 minutos para blanquear. Escurrí y reservá. En otra olla, prepará el almíbar: mezclá agua, azúcar, cáscara de limón, canela y clavos. Herví hasta disolver el azúcar completamente. Incorporá los cubos de zapallo al almíbar y cociná a fuego lento 30–40 minutos hasta que estén tiernos y brillantes. Retirá del fuego, agregá el jugo de limón y la esencia de vainilla si querés. Mezclá suavemente. Colocá el zapallo y el almíbar en frascos esterilizados, cerrá y dejá enfriar a temperatura ambiente. Guardá en la heladera o en un lugar fresco y seco.

Encuentra la textura justa siguiendo el paso a paso La receta de zapallo en almíbar mejora su sabor cuanto más tiempo reposa en el almíbar, logrando un dulzor equilibrado y delicioso. Shutterstock

El zapallo en almíbar es un dulce clásico argentino, aromático y rendidor. Conservado en frascos herméticos, dura hasta 3 meses en la heladera y hasta 6 meses en lugar fresco y seco, manteniendo sabor, color y textura. Es ideal para acompañar postres, tostadas o disfrutar solo. Un dato útil: cuanto más tiempo repose en el almíbar, más se intensifica su sabor dulce y aromático, logrando un producto casero brillante y delicioso. Perfecto para preparar con anticipación y saborear en cualquier ocasión, manteniendo la tradición de la repostería argentina. ¡Y listo el postre!.