Receta de zapallo en almíbar paso a paso, como en casa de la abuela
Descubrí los secretos para que tu zapallo en almíbar quede suave y brillante. Una receta casera fácil que siempre da resultados espectaculares.
Si buscás un clásico argentino, esta receta de zapallo en almíbar es perfecta. Su textura suave, sabor dulce y aroma cálido hacen que sea ideal para postres, meriendas o acompañar tostadas. Con esta preparación casera vas a aprender a lograr un zapallo tierno, brillante y lleno de sabor, tal como lo preparaba la abuela.
Ingredientes
Rinde 4 frascos medianos
- Zapallo 1 kg.
- Agua 1 litro.
- Azúcar 800 g.
- Cáscara de limón 1.
- Rama de canela 1.
- Clavo de olor 3–4 unidades.
- Jugo de 1 limón.
- Opcional: esencia de vainilla 1 cucharadita.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Pelá el zapallo, cortalo en cubos de tamaño uniforme y retirale semillas.
- Colocá los cubos en una olla con agua y herví 5 minutos para blanquear. Escurrí y reservá.
- En otra olla, prepará el almíbar: mezclá agua, azúcar, cáscara de limón, canela y clavos. Herví hasta disolver el azúcar completamente.
- Incorporá los cubos de zapallo al almíbar y cociná a fuego lento 30–40 minutos hasta que estén tiernos y brillantes.
- Retirá del fuego, agregá el jugo de limón y la esencia de vainilla si querés. Mezclá suavemente.
- Colocá el zapallo y el almíbar en frascos esterilizados, cerrá y dejá enfriar a temperatura ambiente.
- Guardá en la heladera o en un lugar fresco y seco.
El zapallo en almíbar es un dulce clásico argentino, aromático y rendidor. Conservado en frascos herméticos, dura hasta 3 meses en la heladera y hasta 6 meses en lugar fresco y seco, manteniendo sabor, color y textura. Es ideal para acompañar postres, tostadas o disfrutar solo. Un dato útil: cuanto más tiempo repose en el almíbar, más se intensifica su sabor dulce y aromático, logrando un producto casero brillante y delicioso. Perfecto para preparar con anticipación y saborear en cualquier ocasión, manteniendo la tradición de la repostería argentina. ¡Y listo el postre!.