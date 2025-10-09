Torta de ricota y pasas al estilo de la abuela: receta fácil y deliciosa
Suave, cremosa y con el toque justo de dulzor, esta receta de torta de ricota y pasas es ideal para el mate, la merienda o un postre bien casero.
Si hay algo que huele a hogar, es una buena torta de ricota y pasas recién horneada. Esta receta combina una masa tierna con un relleno cremoso, suave y lleno de sabor. Ideal para acompañar el mate, el café o servir después de una comida. Es de esas tortas que nunca fallan.
Ingredientes
Rinde: 10 porciones
- Harina 0000 300 g.
- Azúcar 100 g.
- Manteca 150 g.
- Huevo 1.
- Polvo de hornear 1 cucharadita,
- Ralladura de limón 1 cucharadita.
- Ricota 500 g.
- Azúcar 150 g.
- Huevos 2.
- Esencia de vainilla 1 cucharadita.
- Pasas de uva 100 g.
- Ralladura de limón o naranja 1 cucharadita.
Paso a paso ¡muy fácil para preparar torta de ricota y pasas!
- Mezclá la manteca blanda con el azúcar hasta que quede cremosa. Agregá el huevo y la ralladura de limón. Incorporá la harina con el polvo de hornear y uní sin amasar demasiado. Llevá a la heladera por 20 minutos.
- En un bol, mezclá la ricota con el azúcar, los huevos, la esencia de vainilla, la ralladura y las pasas. Integra bien hasta lograr una crema pareja.
- Enmantecá y enhariná un molde de 24 cm. Estirá dos tercios de la masa y cubrí la base y los bordes. Verté el relleno y cubrí con el resto de la masa, estirada fina o desmenuzada tipo crumble.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C por unos 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Dejá enfriar antes de desmoldar.
Esta torta de ricota y pasas se conserva perfecta durante 4 a 5 días en la heladera, bien tapada o en un recipiente hermético. También podés freezarla (entera o en porciones) hasta por un mes, y queda igual de rica al descongelar. Su textura es cremosa y húmeda por dentro, con ese toque de pasas que le da un dulzor especial. Es una preparación ideal para preparar con tiempo y saborear cuando quieras, con el mate o un café. ¡Y listo el postre!.