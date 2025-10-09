Torta de ricota y pasas al estilo de la abuela: receta fácil y deliciosa

Si hay algo que huele a hogar, es una buena torta de ricota y pasas recién horneada. Esta receta combina una masa tierna con un relleno cremoso, suave y lleno de sabor. Ideal para acompañar el mate , el café o servir después de una comida. Es de esas tortas que nunca fallan.

Harina 0000 300 g.

Azúcar 100 g.

Manteca 150 g.

Huevo 1.

Polvo de hornear 1 cucharadita,

Ralladura de limón 1 cucharadita.

Ricota 500 g.

Azúcar 150 g.

Huevos 2.

Esencia de vainilla 1 cucharadita.

Pasas de uva 100 g.

Ralladura de limón o naranja 1 cucharadita.

Deliciosa porción de torta de ricota con pasas La receta de torta de ricota y pasas tiene raíces italianas, traídas por inmigrantes que adaptaron la clásica torta di ricotta al gusto local. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil para preparar torta de ricota y pasas!

Mezclá la manteca blanda con el azúcar hasta que quede cremosa. Agregá el huevo y la ralladura de limón. Incorporá la harina con el polvo de hornear y uní sin amasar demasiado. Llevá a la heladera por 20 minutos. En un bol, mezclá la ricota con el azúcar, los huevos, la esencia de vainilla, la ralladura y las pasas. Integra bien hasta lograr una crema pareja. Enmantecá y enhariná un molde de 24 cm. Estirá dos tercios de la masa y cubrí la base y los bordes. Verté el relleno y cubrí con el resto de la masa, estirada fina o desmenuzada tipo crumble. Llevá al horno precalentado a 180 °C por unos 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Dejá enfriar antes de desmoldar.

La torta de ricota y pasas siempre es una buena opción Las pasas no estaban en la receta original: se agregaron en Argentina para darle un toque más dulce y aromático. Shutterstock

Esta torta de ricota y pasas se conserva perfecta durante 4 a 5 días en la heladera, bien tapada o en un recipiente hermético. También podés freezarla (entera o en porciones) hasta por un mes, y queda igual de rica al descongelar. Su textura es cremosa y húmeda por dentro, con ese toque de pasas que le da un dulzor especial. Es una preparación ideal para preparar con tiempo y saborear cuando quieras, con el mate o un café. ¡Y listo el postre!.