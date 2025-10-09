Presenta:

Torta de ricota y pasas al estilo de la abuela: receta fácil y deliciosa

Suave, cremosa y con el toque justo de dulzor, esta receta de torta de ricota y pasas es ideal para el mate, la merienda o un postre bien casero.

MDZ Tendencias

La mejor receta de torta de ricota y pasas: simple y rendidora

Shutterstock

Si hay algo que huele a hogar, es una buena torta de ricota y pasas recién horneada. Esta receta combina una masa tierna con un relleno cremoso, suave y lleno de sabor. Ideal para acompañar el mate, el café o servir después de una comida. Es de esas tortas que nunca fallan.

Ingredientes

Rinde: 10 porciones

  • Harina 0000 300 g.
  • Azúcar 100 g.
  • Manteca 150 g.
  • Huevo 1.
  • Polvo de hornear 1 cucharadita,
  • Ralladura de limón 1 cucharadita.
  • Ricota 500 g.
  • Azúcar 150 g.
  • Huevos 2.
  • Esencia de vainilla 1 cucharadita.
  • Pasas de uva 100 g.
  • Ralladura de limón o naranja 1 cucharadita.
Deliciosa porción de torta de ricota con pasas
La receta de torta de ricota y pasas tiene raíces italianas, traídas por inmigrantes que adaptaron la clásica torta di ricotta al gusto local.

Paso a paso ¡muy fácil para preparar torta de ricota y pasas!

  1. Mezclá la manteca blanda con el azúcar hasta que quede cremosa. Agregá el huevo y la ralladura de limón. Incorporá la harina con el polvo de hornear y uní sin amasar demasiado. Llevá a la heladera por 20 minutos.
  2. En un bol, mezclá la ricota con el azúcar, los huevos, la esencia de vainilla, la ralladura y las pasas. Integra bien hasta lograr una crema pareja.
  3. Enmantecá y enhariná un molde de 24 cm. Estirá dos tercios de la masa y cubrí la base y los bordes. Verté el relleno y cubrí con el resto de la masa, estirada fina o desmenuzada tipo crumble.
  4. Llevá al horno precalentado a 180 °C por unos 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Dejá enfriar antes de desmoldar.
La torta de ricota y pasas siempre es una buena opción
Las pasas no estaban en la receta original: se agregaron en Argentina para darle un toque más dulce y aromático.

Esta torta de ricota y pasas se conserva perfecta durante 4 a 5 días en la heladera, bien tapada o en un recipiente hermético. También podés freezarla (entera o en porciones) hasta por un mes, y queda igual de rica al descongelar. Su textura es cremosa y húmeda por dentro, con ese toque de pasas que le da un dulzor especial. Es una preparación ideal para preparar con tiempo y saborear cuando quieras, con el mate o un café. ¡Y listo el postre!.

