Deliciosos tamales de elote dulces: receta y tradición mexicana en pocos pasos
Prepara esta receta paso a paso de tamales de elote dulces, perfectos para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tamales de elote dulces es una delicia tradicional mexicana que combina la suavidad del maíz tierno con un toque de azúcar y mantequilla. Su textura esponjosa y su aroma irresistible los convierten en un antojo perfecto para el desayuno o la merienda, acompañados de café o chocolate caliente. ¡Al paso a paso!
Ingredientes
Rinde para 10 porciones.
- 8 elotes tiernos (maíz fresco)
- ½ taza de azúcar
- ½ taza de mantequilla derretida
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ taza de leche
- 1 pizca de sal
- Hojas de elote limpias (para envolver)
Paso a paso ¡muy fácil!
- Pela los elotes y reserva las hojas más grandes y flexibles.
- Desgrana los elotes y licúa los granos junto con la leche hasta obtener una mezcla espesa.
- En un tazón, combina la mezcla de elote con el azúcar, la mantequilla derretida, el polvo para hornear y la pizca de sal.
- Revuelve hasta lograr una masa uniforme, de consistencia ligeramente líquida.
- Coloca dos cucharadas de la mezcla en cada hoja de elote y dóblalas cuidadosamente para formar los tamales.
- Coloca los tamales en una vaporera, con la parte doblada hacia abajo.
- Cocina al vapor durante aproximadamente 1 hora o hasta que al abrir uno, la masa esté firme y cocida.
- Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.
De la cocina a tu mesa
Los tamales de elote dulces son una muestra del ingenio y la calidez de la cocina mexicana. Este platillo, preparado con ingredientes sencillos y naturales, encierra el sabor auténtico del maíz, un alimento que ha sido el corazón de nuestra cultura desde tiempos prehispánicos. Su dulzura suave y su aroma reconfortante evocan recuerdos de reuniones familiares, celebraciones y desayunos en casa. ¡A disfrutar!