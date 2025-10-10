Trucos infalibles para que tu receta de tortilla de acelga quede perfecta
Descubrí la receta de tortilla de acelga argentina, fácil y rendidora, perfecta para aprovechar verduras frescas del mercado o del huerto.
La receta de tortilla de acelga es un clásico de la cocina argentina, ideal para aprovechar verduras frescas del mercado o del huerto. Es rápida, económica y rendidora, perfecta para el almuerzo, la cena o una picada con amigos. Crocante por fuera y suave por dentro, es un plato que gusta a grandes y chicos.
Ingredientes
Rinde 4 porciones
- 1 atado de acelga.
- 4 huevos.
- ½ cebolla picada.
- 3 cucharadas de queso rallado.
- 2 cucharadas de harina (opcional).
- Aceite para freír.
- Sal y pimienta a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá bien las hojas, sacales los tallos más duros y hervilas unos minutos en agua con sal. Escurrilas y picalas finito.
- En una sartén con un chorrito de aceite, dorá la cebolla hasta que esté transparente. Sumá la acelga picada y mezclá bien.
- En un bol grande, mezclá los huevos con el queso rallado, la harina, sal y pimienta. Incorporá la acelga y la cebolla salteada. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
- En la misma sartén con un poco de aceite, volcá la mezcla y cociná a fuego medio-bajo. Tapá la sartén y cociná unos minutos hasta que el huevo esté firme. Dále vuelta con cuidado o terminá la cocción en el horno.
- Servíla caliente.
La tortilla de acelga se disfruta recién hecha, pero también se puede guardar en la heladera hasta 2 días en un recipiente hermético. En muchas casas argentinas se agregan papas o queso extra para hacerla más rendidora y sabrosa, y se sirve tanto en almuerzos familiares como en picadas informales con amigos. ¡Saboreala bocado a bocado!.