Presenta:

Tendencias

|

Receta

Trucos infalibles para que tu receta de tortilla de acelga quede perfecta

Descubrí la receta de tortilla de acelga argentina, fácil y rendidora, perfecta para aprovechar verduras frescas del mercado o del huerto.

Candela Spann

Receta económica de tortilla de acelga para toda la familia.

Receta económica de tortilla de acelga para toda la familia.

Shutterstock

La receta de tortilla de acelga es un clásico de la cocina argentina, ideal para aprovechar verduras frescas del mercado o del huerto. Es rápida, económica y rendidora, perfecta para el almuerzo, la cena o una picada con amigos. Crocante por fuera y suave por dentro, es un plato que gusta a grandes y chicos.

Ingredientes

Rinde 4 porciones

Te Podría Interesar

  • 1 atado de acelga.
  • 4 huevos.
  • ½ cebolla picada.
  • 3 cucharadas de queso rallado.
  • 2 cucharadas de harina (opcional).
  • Aceite para freír.
  • Sal y pimienta a gusto.
Nadie podrá resistirse a una porción de tortilla de acelga
Es una receta muy rendidora: con pocas hojas de acelga alcanza para varias porciones.

Es una receta muy rendidora: con pocas hojas de acelga alcanza para varias porciones.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lavá bien las hojas, sacales los tallos más duros y hervilas unos minutos en agua con sal. Escurrilas y picalas finito.
  2. En una sartén con un chorrito de aceite, dorá la cebolla hasta que esté transparente. Sumá la acelga picada y mezclá bien.
  3. En un bol grande, mezclá los huevos con el queso rallado, la harina, sal y pimienta. Incorporá la acelga y la cebolla salteada. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
  4. En la misma sartén con un poco de aceite, volcá la mezcla y cociná a fuego medio-bajo. Tapá la sartén y cociná unos minutos hasta que el huevo esté firme. Dále vuelta con cuidado o terminá la cocción en el horno.
  5. Servíla caliente.
Disfruta del sabor de esta tortilla de acelga
Originalmente esta receta se hacía solo con acelga y huevo, pero hoy se le suman queso, cebolla o incluso papas.

Originalmente esta receta se hacía solo con acelga y huevo, pero hoy se le suman queso, cebolla o incluso papas.

La tortilla de acelga se disfruta recién hecha, pero también se puede guardar en la heladera hasta 2 días en un recipiente hermético. En muchas casas argentinas se agregan papas o queso extra para hacerla más rendidora y sabrosa, y se sirve tanto en almuerzos familiares como en picadas informales con amigos. ¡Saboreala bocado a bocado!.

Archivado en

Notas Relacionadas