La receta de papas rellenas al horno con jamón y queso más rica

Aprendé a preparar papas rellenas al horno con jamón y queso con esta receta para que te salgan crocantes por fuera y suaves por dentro.

MDZ Estilo

Una excelente opción para deslumbrar a todos.

Las papas rellenas son un hit porque tienen lo que todos aman, desde una base crocante, un relleno suave y la posibilidad de jugar con lo que hay en la heladera. Esta receta requiere de jamón, queso y un toque de crema. Se pueden hacer para una comida rápida o como guarnición de algo más especial. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 4 papas medianas

  • 100 g de jamón cocido

  • 150 g de queso mozzarella o cremoso

  • 3 cucharadas de crema de leche

  • Sal y pimienta

  • Ciboulette o perejil picado

Sorprende con estas papas rellenas que encantarán a todos Foto: Shutterstock
Sorprendé con esta receta de papas rellenas.

Paso a paso de la receta:

  1. Lavar bien las papas y cocinarlas enteras con piel en agua con sal hasta que estén tiernas.

  2. Dejarlas enfriar un poco, cortarlas al medio y con una cuchara retirar parte del centro (sin romper la cáscara).

  3. Pisar la pulpa de la papa con la crema, sal y pimienta.

  4. Agregar el jamón picado y la mitad del queso.

  5. Rellenar las mitades de papa, cubrir con el resto del queso y llevar al horno fuerte (200°) hasta gratinar.

  6. Terminar con ciboulette o perejil fresco picado. ¡Y listo!

