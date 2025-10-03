La receta de papas rellenas al horno con jamón y queso más rica
Aprendé a preparar papas rellenas al horno con jamón y queso con esta receta para que te salgan crocantes por fuera y suaves por dentro.
Las papas rellenas son un hit porque tienen lo que todos aman, desde una base crocante, un relleno suave y la posibilidad de jugar con lo que hay en la heladera. Esta receta requiere de jamón, queso y un toque de crema. Se pueden hacer para una comida rápida o como guarnición de algo más especial. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
4 papas medianas
100 g de jamón cocido
150 g de queso mozzarella o cremoso
3 cucharadas de crema de leche
Sal y pimienta
Ciboulette o perejil picado
Paso a paso de la receta:
Lavar bien las papas y cocinarlas enteras con piel en agua con sal hasta que estén tiernas.
Dejarlas enfriar un poco, cortarlas al medio y con una cuchara retirar parte del centro (sin romper la cáscara).
Pisar la pulpa de la papa con la crema, sal y pimienta.
Agregar el jamón picado y la mitad del queso.
Rellenar las mitades de papa, cubrir con el resto del queso y llevar al horno fuerte (200°) hasta gratinar.
Terminar con ciboulette o perejil fresco picado. ¡Y listo!