Presenta:

Estilo

|

Receta

Arroz con leche casero: la receta más fácil y cremosa

Aprendé cómo hacer arroz con leche paso a paso con esta receta simple de ingredientes básicos. ¡Probala!

MDZ Estilo

Secretos de la cocina casera: arroz con leche para endulzar tu día.

Secretos de la cocina casera: arroz con leche para endulzar tu día.

Nada más simple y reconfortante que un buen arroz con leche. Este postre de abuela sigue siendo favorito por su textura cremosa y su sabor suave. Su receta se prepara con ingredientes básicos que siempre están en la cocina y se realza con un toque de canela y vainilla. Es buenísimo porque se puede comer tibio en invierno o frío en verano. ¡Manos a la obra!

Ingredientes:

  • 1 litro de leche

  • 100 g de arroz (doble carolina o similar)

  • 100 g de azúcar

  • 1 ramita de canela o 1 cdita en polvo

  • 1 cdita de esencia de vainilla

  • Cáscara de limón (opcional)

Te Podría Interesar

Cómo hacer arroz con leche cremoso y delicioso paso a paso Foto: Shutterstock
Cómo hacer un arroz con leche cremoso y riquísimo paso a paso.

Cómo hacer un arroz con leche cremoso y riquísimo paso a paso.

Paso a paso de la receta:

  1. Hervir la leche con la ramita de canela y la cáscara de limón.

  2. Agregar el arroz en forma de lluvia y cocinar a fuego bajo.

  3. Revolver seguido hasta que el arroz esté tierno.

  4. Sumar el azúcar y la esencia de vainilla, mezclar bien.

  5. Cocinar 5 minutos más hasta que quede cremoso.

  6. Servir tibio o frío, espolvoreado con canela. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas