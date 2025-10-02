Arroz con leche casero: la receta más fácil y cremosa

Nada más simple y reconfortante que un buen arroz con leche. Este postre de abuela sigue siendo favorito por su textura cremosa y su sabor suave. Su receta se prepara con ingredientes básicos que siempre están en la cocina y se realza con un toque de canela y vainilla. Es buenísimo porque se puede comer tibio en invierno o frío en verano. ¡Manos a la obra!