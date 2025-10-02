Arroz con leche casero: la receta más fácil y cremosa
Aprendé cómo hacer arroz con leche paso a paso con esta receta simple de ingredientes básicos. ¡Probala!
Nada más simple y reconfortante que un buen arroz con leche. Este postre de abuela sigue siendo favorito por su textura cremosa y su sabor suave. Su receta se prepara con ingredientes básicos que siempre están en la cocina y se realza con un toque de canela y vainilla. Es buenísimo porque se puede comer tibio en invierno o frío en verano. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
1 litro de leche
100 g de arroz (doble carolina o similar)
100 g de azúcar
1 ramita de canela o 1 cdita en polvo
1 cdita de esencia de vainilla
Cáscara de limón (opcional)
Paso a paso de la receta:
Hervir la leche con la ramita de canela y la cáscara de limón.
Agregar el arroz en forma de lluvia y cocinar a fuego bajo.
Revolver seguido hasta que el arroz esté tierno.
Sumar el azúcar y la esencia de vainilla, mezclar bien.
Cocinar 5 minutos más hasta que quede cremoso.
Servir tibio o frío, espolvoreado con canela. ¡Y listo!