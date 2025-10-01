En solo cinco pasos prepara esta receta de coquitos: un clásico dulce y delicioso
La receta de coquitos combina coco, azúcar y huevo en un bocado tierno, dorado y delicioso, ideal para acompañar café, té o mate.
Los coquitos son pequeños bocados llenos de sabor que conquistan desde el primer mordisco. Esta receta sencilla y deliciosa se prepara con ingredientes básicos como coco rallado, azúcar y huevo, logrando una textura tierna por dentro y ligeramente crocante por fuera. Ideales para acompañar con café, té o mate, los coquitos son una verdadera joya de la repostería casera.
Es un clásico que nunca pasa de moda en la mesa familiar. Su origen se relaciona con la tradición repostera europea, pero en Argentina se adoptó rápidamente gracias a su practicidad y al intenso sabor del coco, un ingrediente que otorga dulzura y frescura en cada bocado.
Lo que hace especial a esta preparación es su simplicidad: con solo tres ingredientes principales puedes obtener un resultado digno de panadería. No requiere técnicas complicadas ni utensilios sofisticados, lo que la convierte en una excelente opción tanto para principiantes como para quienes buscan un postre rápido pero sabroso.
Los coquitos son además muy versátiles. Puedes darles un toque distinto bañándolos en chocolate, espolvoreándolos con azúcar glass o aromatizándolos con esencia de vainilla o ralladura de limón. Su tamaño los vuelve prácticos para compartir en reuniones, cumpleaños o simplemente como una merienda casera que combina lo dulce con lo nutritivo.
Preparar coquitos en casa no solo es un placer, sino también una manera de mantener viva una tradición repostera que pasa de generación en generación.
Ingredientes
Coco rallado 200 g, azúcar 150 g, huevos 2, esencia de vainilla 1 cucharadita (opcional), ralladura de limón 1 cucharadita (opcional), chocolate semiamargo derretido 100 g (opcional para bañar).
Paso a paso para que prepares coquitos
- En un bol amplio coloca el coco rallado y el azúcar. Mezcla bien para integrar los ingredientes secos.
- Bate ligeramente los huevos en un recipiente aparte y añádelos a la mezcla de coco y azúcar. Incorpora también la esencia de vainilla o la ralladura de limón si decides usarlas.
- Con ayuda de una cuchara o espátula, mezcla hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Debes obtener una masa húmeda pero manejable.
- Toma pequeñas porciones de masa y, con las manos ligeramente humedecidas, forma bolitas o pequeños conos. Colócalos en una bandeja para horno cubierta con papel manteca o ligeramente enmantecada.
- Lleva la bandeja a un horno precalentado a 180 °C y hornea durante 15 a 20 minutos, o hasta que los coquitos estén dorados en la superficie.
De la cocina a tu mesa
Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla para que se asienten y no se humedezcan en la base.
Si deseas darles un toque extra, derrite el chocolate semiamargo y sumerge la base de cada coquito. Luego déjalos enfriar hasta que el chocolate se endurezca.
Los coquitos son una de esas preparaciones que demuestran que lo simple puede ser delicioso. Con apenas unos minutos de trabajo y muy pocos ingredientes, obtendrás un dulce casero lleno de sabor y con un encanto especial que recuerda a las recetas de la infancia.
Lo mejor de los coquitos es que siempre resultan versátiles: pueden servirse solos, acompañados de una infusión o presentados en una mesa dulce junto a otros postres tradicionales. Su textura, crujiente en el exterior y suave en el interior, hace que se conviertan en un bocado irresistible tanto para los más chicos como para los adultos.
Además, su preparación puede adaptarse fácilmente a distintos gustos. Si prefieres un sabor más intenso, añade ralladura de naranja; si buscas algo más sofisticado, báñalos en chocolate blanco o negro; y si quieres un toque festivo, decóralos con hilos de caramelo. ¡Y a disfrutar!.