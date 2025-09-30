Receta de tarta de papa y cebolla fácil: ideal para almuerzos o cenas rápidas

La tarta de papa y cebolla es un clásico de la cocina casera que combina la suavidad de la papa con el aroma y sabor dulzón de la cebolla caramelizada . Este plato resulta reconfortante, nutritivo y muy versátil, apto para disfrutar caliente o a temperatura ambiente. Es ideal tanto para un almuerzo rápido como para servir en reuniones familiares o con amigos, gracias a su sabor agradable y textura cremosa.

Además, se puede personalizar según tus preferencias. Puedes incorporar hierbas frescas como perejil o tomillo , añadir un poco de queso rallado para intensificar el sabor, o incluso incluir jamón o panceta para quienes busquen un plato más completo. La combinación de papa y cebolla genera un equilibrio perfecto entre dulzura y suavidad, haciendo que cada bocado sea agradable y reconfortante.

Otro beneficio es que utiliza ingredientes comunes y económicos, lo que la convierte en una opción accesible y práctica. Preparar la tarta de papa y cebolla en casa te permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar la preparación a tus gustos y necesidades.

En muchas familias, la receta de tarta de papa y cebolla se sirve en reuniones y celebraciones.

Ingredientes

500 g de papas, 2 cebollas medianas, 3 huevos, 150 ml de crema de leche (nata), 100 g de queso rallado (opcional), 1 cucharada de manteca, 1 cucharada de aceite de oliva, sal al gusto, pimienta negra recién molida al gusto, nuez moscada opcional, 1 masa de tarta lista o casera.

Paso a paso para que prepares tarta de papa y cebolla

Pela y corta las papas en rodajas finas. Cocínalas en agua con sal durante 8-10 minutos hasta que estén tiernas pero firmes. Escurre y reserva. Pica finamente las cebollas y saltéalas en una sartén con manteca y aceite hasta que estén doradas y suaves. Añade sal y pimienta al gusto. En un bol, bate los huevos con la crema de leche. Añade sal, pimienta y un toque de nuez moscada si deseas. Esta mezcla aportará cremosidad a la tarta. Extiende la masa en un molde para tarta previamente engrasado. Pincha ligeramente la base con un tenedor para evitar que suba demasiado al hornear. Coloca una capa de papas sobre la masa, luego añade la cebolla caramelizada y parte del queso rallado si decides usarlo. Vierte un poco de la mezcla de huevos y crema sobre las capas. Repite hasta terminar los ingredientes, finalizando con una capa de queso rallado. Precalienta el horno a 180 °C y hornea la tarta durante 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno cuajado.

Prepara esta tarta con ingredientes simples La receta de tarta de papa y cebolla se puede preparar con distintos tipos de queso para variar el sabor. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retira la tarta del horno y deja reposar 10 minutos antes de cortar. Sirve sola o acompañada de una ensalada fresca.

La tarta de papa y cebolla demuestra cómo con ingredientes simples se puede lograr un plato casero, nutritivo y lleno de sabor. La suavidad de la papa combinada con el dulzor de la cebolla caramelizada y la cremosidad del relleno genera un equilibrio perfecto que conquista a todos. Además, se puede preparar con queso, hierbas frescas o incluso incorporar algún fiambre, adaptándose a distintas ocasiones y gustos.

Preparar esta tarta en casa no solo asegura un resultado fresco y sabroso, sino que también permite una experiencia culinaria gratificante, donde cada paso se traduce en aromas y texturas que llenan el hogar de calidez. Es una opción práctica para almuerzos, meriendas o cenas, y se puede degustar tanto caliente como fría.

Siguiendo el paso a paso, obtendrás un plato confiable, rendidor y delicioso que se convertirá en un clásico de tu cocina. Perfecta para compartir con la familia, sorprender a los amigos o simplemente compartir un momento de sabor casero, esta tarta demuestra que la sencillez puede ser extraordinaria. ¡Y a disfrutar!.