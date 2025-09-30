Receta de tarta de papa y cebolla fácil: ideal para almuerzos o cenas rápidas
La receta de tarta de papa y cebolla combina cremosidad y sabor en un plato casero, fácil y perfecto para compartir en familia o con amigos.
La receta de tarta de papa y cebolla es una opción casera, práctica y deliciosa, ideal para quienes buscan un plato cremoso y lleno de sabor. Con ingredientes simples y un paso a paso claro, esta tarta se convierte en una elección perfecta para compartir en desayunos, almuerzos o meriendas familiares.
La tarta de papa y cebolla es un clásico de la cocina casera que combina la suavidad de la papa con el aroma y sabor dulzón de la cebolla caramelizada. Este plato resulta reconfortante, nutritivo y muy versátil, apto para disfrutar caliente o a temperatura ambiente. Es ideal tanto para un almuerzo rápido como para servir en reuniones familiares o con amigos, gracias a su sabor agradable y textura cremosa.
Te Podría Interesar
Además, se puede personalizar según tus preferencias. Puedes incorporar hierbas frescas como perejil o tomillo, añadir un poco de queso rallado para intensificar el sabor, o incluso incluir jamón o panceta para quienes busquen un plato más completo. La combinación de papa y cebolla genera un equilibrio perfecto entre dulzura y suavidad, haciendo que cada bocado sea agradable y reconfortante.
Otro beneficio es que utiliza ingredientes comunes y económicos, lo que la convierte en una opción accesible y práctica. Preparar la tarta de papa y cebolla en casa te permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar la preparación a tus gustos y necesidades.
Ingredientes
500 g de papas, 2 cebollas medianas, 3 huevos, 150 ml de crema de leche (nata), 100 g de queso rallado (opcional), 1 cucharada de manteca, 1 cucharada de aceite de oliva, sal al gusto, pimienta negra recién molida al gusto, nuez moscada opcional, 1 masa de tarta lista o casera.
Paso a paso para que prepares tarta de papa y cebolla
- Pela y corta las papas en rodajas finas. Cocínalas en agua con sal durante 8-10 minutos hasta que estén tiernas pero firmes. Escurre y reserva.
- Pica finamente las cebollas y saltéalas en una sartén con manteca y aceite hasta que estén doradas y suaves. Añade sal y pimienta al gusto.
- En un bol, bate los huevos con la crema de leche. Añade sal, pimienta y un toque de nuez moscada si deseas. Esta mezcla aportará cremosidad a la tarta.
- Extiende la masa en un molde para tarta previamente engrasado. Pincha ligeramente la base con un tenedor para evitar que suba demasiado al hornear.
- Coloca una capa de papas sobre la masa, luego añade la cebolla caramelizada y parte del queso rallado si decides usarlo. Vierte un poco de la mezcla de huevos y crema sobre las capas. Repite hasta terminar los ingredientes, finalizando con una capa de queso rallado.
- Precalienta el horno a 180 °C y hornea la tarta durante 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno cuajado.
De la cocina a tu mesa
Retira la tarta del horno y deja reposar 10 minutos antes de cortar. Sirve sola o acompañada de una ensalada fresca.
La tarta de papa y cebolla demuestra cómo con ingredientes simples se puede lograr un plato casero, nutritivo y lleno de sabor. La suavidad de la papa combinada con el dulzor de la cebolla caramelizada y la cremosidad del relleno genera un equilibrio perfecto que conquista a todos. Además, se puede preparar con queso, hierbas frescas o incluso incorporar algún fiambre, adaptándose a distintas ocasiones y gustos.
Preparar esta tarta en casa no solo asegura un resultado fresco y sabroso, sino que también permite una experiencia culinaria gratificante, donde cada paso se traduce en aromas y texturas que llenan el hogar de calidez. Es una opción práctica para almuerzos, meriendas o cenas, y se puede degustar tanto caliente como fría.
Siguiendo el paso a paso, obtendrás un plato confiable, rendidor y delicioso que se convertirá en un clásico de tu cocina. Perfecta para compartir con la familia, sorprender a los amigos o simplemente compartir un momento de sabor casero, esta tarta demuestra que la sencillez puede ser extraordinaria. ¡Y a disfrutar!.