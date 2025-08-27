Presenta:

Cómo hacer una tarta rústica de ricota con hierbas y limón: receta paso a paso

Aprendé a preparar la receta de tarta salada más chic, con ricota, limón y hierbas frescas en versión rústica.

Una versión distinta de la clásica tarta salada, con hierbas frescas y un toque cítrico.

Hay algo fascinante en las tartas rústicas, porque no buscan la perfección visual de una masa prolija, sino que parecen celebrar lo artesanal, lo hecho a mano, y esta versión tiene la suavidad de la ricota con el frescor del limón. Es una receta buenísima para un almuerzo liviano con una copa de vino blanco o como plato estrella en una mesa compartida con amigos.

Ingredientes:

  • 250 g de harina 0000

  • 125 g de manteca fría en cubos

  • 1 huevo

  • 2 cdas de agua helada

  • Sal fina, a gusto

Relleno:

  • 400 g de ricota fresca

  • Ralladura de 1 limón

  • 2 cdas de jugo de limón

  • 2 huevos

  • 50 g de queso parmesano rallado

  • 2 cdas de hojas de perejil fresco picado

  • 1 cda de eneldo fresco picado

  • 1 cda de albahaca fresca picada

  • Pimienta negra recién molida

Receta con ricota, limón y hierbas frescas en versión rústica.

Paso a paso de la receta:

  1. Colocar la harina y una pizca de sal en un bowl. Agregar la manteca fría y deshacer con los dedos hasta lograr una textura arenosa.

  2. Incorporar el huevo y el agua helada. Unir la masa sin amasar demasiado. Envolver en film y dejar descansar en la heladera 30 minutos.

  3. Mientras tanto, preparar el relleno: mezclar en un bowl la ricota con la ralladura y el jugo de limón, los huevos, el parmesano y las hierbas. Salpimentar.

  4. Estirar la masa en forma de círculo sobre papel manteca. Colocar el relleno en el centro, dejando un borde libre de unos 5 cm.

  5. Plegar el borde hacia adentro de manera rústica. Llevar la tarta (sobre el papel) a una placa.

  6. Hornear a 190 °C durante 40 minutos, hasta que la masa se dore y el relleno esté firme.

  7. Servir tibia o a temperatura ambiente, acompañada de hojas verdes frescas. ¡Y listo, riquísimo!

