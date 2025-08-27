Cómo hacer una tarta rústica de ricota con hierbas y limón: receta paso a paso
Aprendé a preparar la receta de tarta salada más chic, con ricota, limón y hierbas frescas en versión rústica.
Hay algo fascinante en las tartas rústicas, porque no buscan la perfección visual de una masa prolija, sino que parecen celebrar lo artesanal, lo hecho a mano, y esta versión tiene la suavidad de la ricota con el frescor del limón. Es una receta buenísima para un almuerzo liviano con una copa de vino blanco o como plato estrella en una mesa compartida con amigos.
Ingredientes:
-
250 g de harina 0000
125 g de manteca fría en cubos
1 huevo
2 cdas de agua helada
Sal fina, a gusto
Relleno:
-
400 g de ricota fresca
Ralladura de 1 limón
2 cdas de jugo de limón
2 huevos
50 g de queso parmesano rallado
2 cdas de hojas de perejil fresco picado
1 cda de eneldo fresco picado
1 cda de albahaca fresca picada
Pimienta negra recién molida
Paso a paso de la receta:
-
Colocar la harina y una pizca de sal en un bowl. Agregar la manteca fría y deshacer con los dedos hasta lograr una textura arenosa.
Incorporar el huevo y el agua helada. Unir la masa sin amasar demasiado. Envolver en film y dejar descansar en la heladera 30 minutos.
Mientras tanto, preparar el relleno: mezclar en un bowl la ricota con la ralladura y el jugo de limón, los huevos, el parmesano y las hierbas. Salpimentar.
Estirar la masa en forma de círculo sobre papel manteca. Colocar el relleno en el centro, dejando un borde libre de unos 5 cm.
Plegar el borde hacia adentro de manera rústica. Llevar la tarta (sobre el papel) a una placa.
Hornear a 190 °C durante 40 minutos, hasta que la masa se dore y el relleno esté firme.
Servir tibia o a temperatura ambiente, acompañada de hojas verdes frescas. ¡Y listo, riquísimo!