Cómo hacer una tarta rústica de ricota con hierbas y limón: receta paso a paso

Hay algo fascinante en las tartas rústicas, porque no buscan la perfección visual de una masa prolija, sino que parecen celebrar lo artesanal, lo hecho a mano, y esta versión tiene la suavidad de la ricota con el frescor del limón. Es una receta buenísima para un almuerzo liviano con una copa de vino blanco o como plato estrella en una mesa compartida con amigos.