Receta de crema catalana fácil y rápida para lucirte en casa.

Descubre esta receta de flan al estilo crema catalana, un postre tradicional, suave y aromático con costra crujiente de azúcar.

Esta receta de crema catalana celebra la sencillez y la tradición: es un flan con textura de una crema suave, perfumada con cítricos y canela, coronada por una capa de azúcar quebradiza. Ideal para cerrar una comida especial o para lucirse en casa, ofrece textura sedosa y un contraste crujiente irresistible.

Nacida en Cataluña y emparentada con la crème brûlée francesa, la crema catalana se distingue por aromatizar la leche con piel de limón, piel de naranja y canela, espesándose con yemas y un toque de fécula de maíz. Se sirve fría con una fina costra de azúcar quemado que se rompe al primer golpe de la cucharilla. Prepararla en casa es accesible: solo requiere calentar la leche sin que hierva, templar las yemas con paciencia y remover a fuego bajo hasta que la crema adquiera cuerpo sin grumos. El resultado recompensa con una textura satinada, un perfume cálido y un sabor equilibrado entre dulzura y frescura cítrica.

Además, es un postre adelantable: puede prepararse el día anterior, mantenerse bien frío y caramelizarse justo antes de llevarlo a la mesa, logrando ese choque perfecto entre crema fresca y superficie tibia, tersa, dorada y crujiente. Con buenos ingredientes y una olla confiable, cualquiera puede dominarla y lucirse sin técnicas complicadas ni utensilios especiales.

Ingredientes Leche entera (1 litro), yemas de huevo (8), azúcar (200 g para la crema + 80 g para caramelizar), maicena o fécula de maíz (40 g), piel de un limón sin la parte blanca, piel de media naranja, canela en rama (1), sal fina (1 pizca).