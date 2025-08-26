Receta de crema catalana fácil y rápida para lucirte en casa.
Descubre esta receta de flan al estilo crema catalana, un postre tradicional, suave y aromático con costra crujiente de azúcar.
Esta receta de crema catalana celebra la sencillez y la tradición: es un flan con textura de una crema suave, perfumada con cítricos y canela, coronada por una capa de azúcar quebradiza. Ideal para cerrar una comida especial o para lucirse en casa, ofrece textura sedosa y un contraste crujiente irresistible.
Nacida en Cataluña y emparentada con la crème brûlée francesa, la crema catalana se distingue por aromatizar la leche con piel de limón, piel de naranja y canela, espesándose con yemas y un toque de fécula de maíz. Se sirve fría con una fina costra de azúcar quemado que se rompe al primer golpe de la cucharilla. Prepararla en casa es accesible: solo requiere calentar la leche sin que hierva, templar las yemas con paciencia y remover a fuego bajo hasta que la crema adquiera cuerpo sin grumos. El resultado recompensa con una textura satinada, un perfume cálido y un sabor equilibrado entre dulzura y frescura cítrica.
Además, es un postre adelantable: puede prepararse el día anterior, mantenerse bien frío y caramelizarse justo antes de llevarlo a la mesa, logrando ese choque perfecto entre crema fresca y superficie tibia, tersa, dorada y crujiente. Con buenos ingredientes y una olla confiable, cualquiera puede dominarla y lucirse sin técnicas complicadas ni utensilios especiales.
Ingredientes
Leche entera (1 litro), yemas de huevo (8), azúcar (200 g para la crema + 80 g para caramelizar), maicena o fécula de maíz (40 g), piel de un limón sin la parte blanca, piel de media naranja, canela en rama (1), sal fina (1 pizca).
Prepara la crema catalana
- Coloca la leche en una olla junto con la piel de limón, la piel de naranja y la rama de canela. Calienta a fuego medio hasta que esté bien caliente, sin llegar a hervir.
- Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar 10 minutos para que la leche absorba los aromas cítricos y de la canela.
- En un bol grande, bate las yemas de huevo con 200 g de azúcar y una pizca de sal hasta que la mezcla aclare y se vuelva cremosa.
- Agrega la fécula de maíz poco a poco a la mezcla de yemas y azúcar, batiendo bien para evitar grumos.
- Retira la canela y las pieles de cítricos. Vuelve a calentar la leche hasta que esté muy caliente, sin hervir.
- Añade un chorrito de la leche caliente sobre la mezcla de yemas, batiendo enérgicamente. Repite varias veces y luego incorpora toda la mezcla a la olla con la leche.
- Lleva la mezcla a fuego bajo, removiendo constantemente con una espátula de madera o batidor. La crema debe espesar suavemente sin llegar a hervir.
- Una vez espesa, retira del fuego, cuela si es necesario y reparte en cazuelitas o ramequines. Cubre con film transparente pegado a la superficie y deja enfriar a temperatura ambiente, luego refrigera al menos 4 horas.
- Al momento de servir, espolvorea una fina capa de azúcar sobre cada cazuelita. Con un soplete de cocina carameliza el azúcar hasta que quede dorado y crujiente. Si no tienes soplete, utiliza el grill del horno vigilando de cerca.
De la cocina a tu mesa
Deja reposar un minuto para que el azúcar endurezca y sirve inmediatamente. Puedes decorar con un poco de ralladura de cítricos o acompañar con frutos rojos frescos.
La crema catalana es un postre clásico que combina sencillez, tradición y elegancia. Su éxito radica en la textura aterciopelada de la crema y el contraste crujiente del azúcar caramelizado. Prepararla en casa no solo resulta accesible, sino también gratificante: con ingredientes básicos y un poco de paciencia, obtendrás un postre digno de una mesa festiva. Ideal para preparar con antelación y sorprender a tus invitados, la crema catalana se convierte en un broche de oro para cualquier comida especial. ¡Y a disfrutar!