Presenta:

Napsix

|

Receta

Receta de crema catalana fácil y rápida para lucirte en casa.

Descubre esta receta de flan al estilo crema catalana, un postre tradicional, suave y aromático con costra crujiente de azúcar.

Napsix

Receta de crema catalana: secreto para una textura cremosa e irresistible.

Receta de crema catalana: secreto para una textura cremosa e irresistible.

Shutterstock

Esta receta de crema catalana celebra la sencillez y la tradición: es un flan con textura de una crema suave, perfumada con cítricos y canela, coronada por una capa de azúcar quebradiza. Ideal para cerrar una comida especial o para lucirse en casa, ofrece textura sedosa y un contraste crujiente irresistible.

Nacida en Cataluña y emparentada con la crème brûlée francesa, la crema catalana se distingue por aromatizar la leche con piel de limón, piel de naranja y canela, espesándose con yemas y un toque de fécula de maíz. Se sirve fría con una fina costra de azúcar quemado que se rompe al primer golpe de la cucharilla. Prepararla en casa es accesible: solo requiere calentar la leche sin que hierva, templar las yemas con paciencia y remover a fuego bajo hasta que la crema adquiera cuerpo sin grumos. El resultado recompensa con una textura satinada, un perfume cálido y un sabor equilibrado entre dulzura y frescura cítrica.

Te Podría Interesar

Además, es un postre adelantable: puede prepararse el día anterior, mantenerse bien frío y caramelizarse justo antes de llevarlo a la mesa, logrando ese choque perfecto entre crema fresca y superficie tibia, tersa, dorada y crujiente. Con buenos ingredientes y una olla confiable, cualquiera puede dominarla y lucirse sin técnicas complicadas ni utensilios especiales.

La crema catalana es una de las tantas delicias que nos ofrece la cocina española.
La receta de crema catalana se distingue por caramelizar el azúcar con hierro al rojo vivo.

La receta de crema catalana se distingue por caramelizar el azúcar con hierro al rojo vivo.

Ingredientes

Leche entera (1 litro), yemas de huevo (8), azúcar (200 g para la crema + 80 g para caramelizar), maicena o fécula de maíz (40 g), piel de un limón sin la parte blanca, piel de media naranja, canela en rama (1), sal fina (1 pizca).

Prepara la crema catalana

  1. Coloca la leche en una olla junto con la piel de limón, la piel de naranja y la rama de canela. Calienta a fuego medio hasta que esté bien caliente, sin llegar a hervir.
  2. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar 10 minutos para que la leche absorba los aromas cítricos y de la canela.
  3. En un bol grande, bate las yemas de huevo con 200 g de azúcar y una pizca de sal hasta que la mezcla aclare y se vuelva cremosa.
  4. Agrega la fécula de maíz poco a poco a la mezcla de yemas y azúcar, batiendo bien para evitar grumos.
  5. Retira la canela y las pieles de cítricos. Vuelve a calentar la leche hasta que esté muy caliente, sin hervir.
  6. Añade un chorrito de la leche caliente sobre la mezcla de yemas, batiendo enérgicamente. Repite varias veces y luego incorpora toda la mezcla a la olla con la leche.
  7. Lleva la mezcla a fuego bajo, removiendo constantemente con una espátula de madera o batidor. La crema debe espesar suavemente sin llegar a hervir.
  8. Una vez espesa, retira del fuego, cuela si es necesario y reparte en cazuelitas o ramequines. Cubre con film transparente pegado a la superficie y deja enfriar a temperatura ambiente, luego refrigera al menos 4 horas.
  9. Al momento de servir, espolvorea una fina capa de azúcar sobre cada cazuelita. Con un soplete de cocina carameliza el azúcar hasta que quede dorado y crujiente. Si no tienes soplete, utiliza el grill del horno vigilando de cerca.
La crema catalana es más antigua que la crème brûlée frencesa.
En la Edad Media, la receta de crema catalana se preparaba en días festivos.

En la Edad Media, la receta de crema catalana se preparaba en días festivos.

De la cocina a tu mesa

Deja reposar un minuto para que el azúcar endurezca y sirve inmediatamente. Puedes decorar con un poco de ralladura de cítricos o acompañar con frutos rojos frescos.

La crema catalana es un postre clásico que combina sencillez, tradición y elegancia. Su éxito radica en la textura aterciopelada de la crema y el contraste crujiente del azúcar caramelizado. Prepararla en casa no solo resulta accesible, sino también gratificante: con ingredientes básicos y un poco de paciencia, obtendrás un postre digno de una mesa festiva. Ideal para preparar con antelación y sorprender a tus invitados, la crema catalana se convierte en un broche de oro para cualquier comida especial. ¡Y a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas