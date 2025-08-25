Receta de carpaccio de atún: fresca, saludable y lista en minutos

Si estás buscando una opción fresca, elegante y llena de sabor, esta receta de carpaccio de atún es ideal. Se trata de un plato sencillo pero sofisticado, que realza la calidad del pescado con un aderezo liviano y sabroso. Perfecto como entrada o plato principal en una comida liviana.

El carpaccio de atún es una receta que combina sencillez, sabor y presentación. Originario de la cocina italiana —aunque originalmente preparado con carne vacuna —, el carpaccio ha evolucionado para incluir versiones con pescados crudos como el atún , el salmón o incluso mariscos . Su preparación no requiere cocción, ya que se utiliza pescado fresco cortado en láminas muy finas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan platos frescos y livianos.

Una de las claves es la calidad del atún : debe ser fresco, de grado sashimi o calidad apta para consumo crudo, para garantizar no solo el mejor sabor, sino también la seguridad alimentaria. El aderezo que acompaña al carpaccio realza su sabor sin opacarlo, combinando elementos cítricos, salados y suaves toques picantes.

Este plato puede servirse como entrada en una cena especial o como plato principal en un almuerzo veraniego. Además, es una excelente alternativa para quienes desean disfrutar del pescado de forma diferente y saludable. A continuación, te explicamos cómo preparar esta receta paso a paso, con todos los ingredientes y detalles para que el resultado sea perfecto.

La receta de carpaccio de atún es una variante moderna del carpaccio original, que fue creado en Venecia con carne de res.

Este carpaccio de atún surge de la versión original del carpaccio de carne.

Ingredientes

Atún rojo fresco (calidad sashimi) 200 g, jugo de limón 2 cucharadas, aceite de oliva extra virgen 3 cucharadas, salsa de soja 1 cucharada, alcaparras 1 cucharada, rúcula fresca un puñado, queso parmesano en lascas al gusto, sal fina al gusto, pimienta negra recién molida al gusto, semillas de sésamo (opcional) 1 cucharadita.

Desarrollo paso a paso para que prepares carpaccio de atún

Comienza por asegurarte de que el atún sea fresco y apto para consumo crudo. Puedes pedir en la pescadería que te lo corten en un bloque parejo. Llévalo al congelador por unos 15 minutos; esto lo hará más firme y facilitará el corte en láminas finas. Con un cuchillo bien afilado, corta el atún en rodajas lo más finas posible. Si lo deseas aún más delicado, puedes colocar las rodajas entre dos hojas de papel film y presionarlas suavemente con un mazo o el dorso de un cuchillo ancho para aplanarlas ligeramente. Dispón las láminas en un plato plano, formando un círculo o una presentación extendida, cuidando la estética. En un pequeño bol mezcla el jugo de limón, el aceite de oliva extra virgen, la salsa de soja y una pizca de sal. Remueve bien hasta que los ingredientes estén completamente integrados. Prueba el aderezo y ajusta el sabor si lo consideras necesario. Si te gusta un toque más intenso, puedes agregar unas gotas de vinagre balsámico o un poco de mostaza suave. Rocía el aderezo sobre las láminas de atún, asegurándote de cubrirlas de forma uniforme. Distribuye las alcaparras por encima, junto con unas lascas de queso parmesano. Añade un poco de pimienta negra recién molida y, si deseas, una cucharadita de semillas de sésamo para un toque crujiente. Coloca algunas hojas de rúcula fresca en el centro del plato o esparcidas sobre el atún, según la presentación que prefieras. La rúcula aporta frescura y un sabor levemente picante que contrasta muy bien con el resto de los ingredientes.

Tienes que probar este carpaccio de atún. Una receta de carpaccio de atún bien lograda depende casi exclusivamente de la frescura y calidad del pescado. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Lleva el plato a la heladera durante 10 a 15 minutos antes de servir, para que los sabores se integren y el atún se mantenga fresco. Sirve el carpaccio bien frío, acompañado de pan crujiente, tostadas finas o grisines, si lo deseas. También puedes agregar unas gotas de aceite de trufa o un poco de ralladura de limón para realzar el aroma.

Esta receta de carpaccio de atún es una muestra perfecta de cómo con pocos ingredientes y una preparación sencilla se puede lograr un plato refinado, sabroso y saludable. Ideal para sorprender a tus invitados o para compartir una comida ligera pero llena de carácter, este carpaccio se adapta a diferentes gustos y ocasiones. Recuerda siempre utilizar pescado de excelente calidad y consumirlo fresco. ¡Y a disfrutar!