Receta paso a paso para hacer los blondies con pistacho y chocolate blanco más ricos

Los brownies tienen un hermano menos famoso, pero no por eso menos rico, y se trata de los blondies. Esta versión cuenta con pistacho y chocolate blanco, que hace que cada bocado se sienta denso pero húmedo, con notas tostadas y un contraste de textura. La magia de esta receta está en el detalle final al poner sal marina por encima, lo que realza el sabor y los vuelve memorables. Así que... ¡manos a la obra!