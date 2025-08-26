Presenta:

Estilo

|

Receta

Receta paso a paso para hacer los blondies con pistacho y chocolate blanco más ricos

Aprendé a preparar el postre que eleva cualquier merienda o sobremesa, con una receta paso a paso súper simple.

MDZ Estilo

Pistacho, chocolate blanco y un toque de sal marina.

Pistacho, chocolate blanco y un toque de sal marina.

Los brownies tienen un hermano menos famoso, pero no por eso menos rico, y se trata de los blondies. Esta versión cuenta con pistacho y chocolate blanco, que hace que cada bocado se sienta denso pero húmedo, con notas tostadas y un contraste de textura. La magia de esta receta está en el detalle final al poner sal marina por encima, lo que realza el sabor y los vuelve memorables. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 120 g de manteca derretida

  • 180 g de azúcar rubia

  • 1 huevo + 1 yema

  • 150 g de harina 0000

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

  • 120 g de pistachos tostados (pelados)

  • 100 g de chocolate blanco troceado

  • 1 pizca de sal fina

  • Sal marina en escamas para terminar

Te Podría Interesar

DSCF5217
Receta de blondies salados-dulces.

Receta de blondies salados-dulces.

Paso a paso de la receta:

  1. Batir la manteca derretida con el azúcar hasta integrar. Agregar el huevo, la yema y la vainilla.

  2. Incorporar la harina y la pizca de sal fina, mezclando justo hasta unir.

  3. Añadir los pistachos y el chocolate blanco. Integrar con espátula.

  4. Volcar la mezcla en un molde cuadrado enmantecado y enharinado.

  5. Hornear a 175 °C durante 25-30 minutos, hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún húmedo.

  6. Dejar enfriar, cortar en cuadrados y espolvorear con sal marina en escamas justo antes de servir. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas