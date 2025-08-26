Receta paso a paso para hacer los blondies con pistacho y chocolate blanco más ricos
Aprendé a preparar el postre que eleva cualquier merienda o sobremesa, con una receta paso a paso súper simple.
Los brownies tienen un hermano menos famoso, pero no por eso menos rico, y se trata de los blondies. Esta versión cuenta con pistacho y chocolate blanco, que hace que cada bocado se sienta denso pero húmedo, con notas tostadas y un contraste de textura. La magia de esta receta está en el detalle final al poner sal marina por encima, lo que realza el sabor y los vuelve memorables. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
-
120 g de manteca derretida
180 g de azúcar rubia
1 huevo + 1 yema
150 g de harina 0000
1 cucharadita de extracto de vainilla
120 g de pistachos tostados (pelados)
100 g de chocolate blanco troceado
1 pizca de sal fina
Sal marina en escamas para terminar
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
-
Batir la manteca derretida con el azúcar hasta integrar. Agregar el huevo, la yema y la vainilla.
Incorporar la harina y la pizca de sal fina, mezclando justo hasta unir.
Añadir los pistachos y el chocolate blanco. Integrar con espátula.
Volcar la mezcla en un molde cuadrado enmantecado y enharinado.
Hornear a 175 °C durante 25-30 minutos, hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún húmedo.
Dejar enfriar, cortar en cuadrados y espolvorear con sal marina en escamas justo antes de servir. ¡Y listo!