Pan de espelta esponjoso: receta ideal para principiantes
Receta de pan de espelta casero, saludable y fácil de preparar. Ideal para quienes buscan una alternativa nutritiva al pan tradicional sin complicaciones.
Esta receta de pan de espelta es ideal para quienes desean preparar un pan casero, saludable y sabroso. Con ingredientes simples y un proceso accesible, esta preparación te permitirá disfrutar de un pan con buena miga, corteza crujiente y excelente valor nutricional. Perfecto para acompañar tus comidas o preparar tostadas.
El pan de espelta se ha convertido en una alternativa muy valorada dentro de la panificación casera. Este pan de espelta utiliza harina de espelta, un cereal antiguo que conserva más nutrientes que muchas harinas refinadas modernas. Es rico en fibra, proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y magnesio. Además, tiene un sabor suave, ligeramente dulce y una textura esponjosa, ideal tanto para comidas saladas como dulces.
Aunque la espelta contiene gluten, su estructura es más frágil que la del trigo común, lo que la hace más fácil de digerir para muchas personas. Preparar pan de espelta en casa es una excelente forma de controlar los ingredientes que consumes y evitar aditivos innecesarios.
A diferencia de otras masas más técnicas, no requiere amasado intensivo ni técnicas complicadas. Solo necesita tiempo de reposo para desarrollar sabor y estructura. Puede elaborarse con levadura seca o con masa madre si ya la tienes. Es versátil, y puedes añadir semillas, nueces o especias según tu gusto.
Ingredientes
Harina de espelta integral 500 g, agua templada 350 ml, levadura seca 7 g (o fresca 15 g), sal 10 g, aceite de oliva 1 cucharada, miel 1 cucharadita (opcional).
Desarrollo paso a paso para preparar pan de espelta
- Si usas levadura seca, colócala en un recipiente pequeño junto con la miel (opcional) y 50 ml del agua templada. Mezcla suavemente y deja reposar 10 minutos hasta que empiece a formar burbujas. Si usas levadura fresca, desmenúzala directamente en el agua tibia con miel y procede del mismo modo. Este paso permite que la levadura se active y que la fermentación sea más efectiva.
- En un bol grande, coloca la harina de espelta y la sal. Mezcla bien para distribuir los ingredientes de forma uniforme. Si deseas agregar semillas (como lino, sésamo o chía), este es el momento ideal para incorporarlas.
- Haz un hueco en el centro de la mezcla de harina y vierte la levadura ya activada, el resto del agua templada y el aceite de oliva. Comienza a mezclar con una cuchara de madera o con la mano hasta que se forme una masa pegajosa pero homogénea. No hace falta amasar intensamente: solo asegúrate de que toda la harina esté hidratada.
- Tapa el bol con un paño limpio o plástico de cocina. Deja reposar la masa en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Puedes también dejarla en el refrigerador durante 8 a 12 horas para una fermentación lenta que realce el sabor. En este caso, deberás dejarla a temperatura ambiente una hora antes de continuar con el proceso.
- Una vez que la masa haya levado, espolvorea ligeramente una superficie limpia con harina y vuelca la masa. Con las manos enharinadas, forma un bollo o un cilindro según el tipo de pan que prefieras. No amases, solo da forma suavemente. Coloca la masa en un molde aceitado o sobre una bandeja con papel vegetal.
- Tapa la masa nuevamente y deja reposar entre 30 y 45 minutos, hasta que se infle ligeramente. Mientras tanto, precalienta el horno a 220 °C.
- Justo antes de llevar el pan al horno, puedes hacerle un corte superficial con un cuchillo afilado para ayudar a que se expanda mejor durante la cocción. Hornea durante 30 a 35 minutos. Si deseas una corteza más crocante, coloca un recipiente con agua caliente en la base del horno para generar vapor.
- Retira el pan del horno y colócalo sobre una rejilla para que enfríe. Espera al menos 30 minutos antes de cortarlo, para que la miga se asiente y no se deshaga.
De la cocina a tu mesa
La receta de pan de espelta es una excelente opción para quienes desean un pan casero, nutritivo y sin aditivos. Gracias a la harina de espelta, este pan ofrece un sabor suave, una buena textura y un aporte nutricional superior al del pan blanco tradicional. Además, es fácil de preparar, incluso sin experiencia previa, y puede adaptarse con agregados como semillas, frutos secos o hierbas. Prepararlo en casa te permite compartir un pan fresco y saludable, ideal para tus desayunos, almuerzos o meriendas. ¡Y a disfrutar!