Cómo hacer budín de miel: receta paso a paso para hacer en casa

Esta receta de budín con miel se trata de una preparación que no tiene dificultad y que, más bien, pide paciencia y buenos ingredientes, como una miel de calidad que aporte ese sabor tan característico. Es perfecto para acompañar el café de la mañana, una merienda especial o para cortar en rodajas y llevar en la vianda. Así que animate y... ¡manos a la obra!