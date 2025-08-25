Presenta:

Estilo

|

Receta

Cómo hacer budín de miel: receta paso a paso para hacer en casa

La receta paso a paso para lograr un budín de miel húmedo y súper rico. Una opción dulce y esponjosa para acompañar meriendas y desayunos.

MDZ Estilo

La receta más fácil de preparar.

La receta más fácil de preparar.

Esta receta de budín con miel se trata de una preparación que no tiene dificultad y que, más bien, pide paciencia y buenos ingredientes, como una miel de calidad que aporte ese sabor tan característico. Es perfecto para acompañar el café de la mañana, una merienda especial o para cortar en rodajas y llevar en la vianda. Así que animate y... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 200 g de miel
  • 100 g de azúcar rubia
  • 3 huevos
  • 250 g de harina leudante
  • 100 ml de leche
  • 100 g de manteca derretida
  • 1 cucharadita de canela
  • ½ cucharadita de nuez moscada

Te Podría Interesar

budin_miel_JGB_1a
Con esta receta vas a poder preparar el budín de miel más rico.

Con esta receta vas a poder preparar el budín de miel más rico.

Paso a paso de la receta:

  1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde de budín.
  2. En un bol, mezclá la miel con el azúcar rubia hasta que se integren bien.
  3. Agregá los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación.
  4. Incorporá la manteca derretida y la leche.
  5. Sumá los ingredientes secos: harina leudante, canela y nuez moscada. Mezclá con movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea.
  6. Vertí la preparación en el molde y horneá durante 40-45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga limpio.
  7. Dejá enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar.

Archivado en

Notas Relacionadas