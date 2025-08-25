Cómo hacer budín de miel: receta paso a paso para hacer en casa
La receta paso a paso para lograr un budín de miel húmedo y súper rico. Una opción dulce y esponjosa para acompañar meriendas y desayunos.
Esta receta de budín con miel se trata de una preparación que no tiene dificultad y que, más bien, pide paciencia y buenos ingredientes, como una miel de calidad que aporte ese sabor tan característico. Es perfecto para acompañar el café de la mañana, una merienda especial o para cortar en rodajas y llevar en la vianda. Así que animate y... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
- 200 g de miel
- 100 g de azúcar rubia
- 3 huevos
- 250 g de harina leudante
- 100 ml de leche
- 100 g de manteca derretida
- 1 cucharadita de canela
- ½ cucharadita de nuez moscada
Paso a paso de la receta:
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde de budín.
- En un bol, mezclá la miel con el azúcar rubia hasta que se integren bien.
- Agregá los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación.
- Incorporá la manteca derretida y la leche.
- Sumá los ingredientes secos: harina leudante, canela y nuez moscada. Mezclá con movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea.
- Vertí la preparación en el molde y horneá durante 40-45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga limpio.
- Dejá enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar.