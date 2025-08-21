Presenta:

Galletas de avena con chips de chocolate: una receta fácil

Aprendé a hacer hacer galletitas de avena con chips de chocolate con esta receta en pocos pasos. Una opción dulce, nutritiva y muy simple de preparar.

Galletas de avena y chocolate: el equilibrio perfecto entre salud y sabor. Foto: Shutterstock

Las galletas de avena, a diferencia de otras recetas, suman fibra y energía gracias a la avena, mientras que los chips de chocolate les aportan ese toque dulce irresistible que encanta a grandes y chicos. La preparación vas a ver que no requiere de técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 150 g de avena arrollada

  • 100 g de harina común

  • 100 g de manteca blanda

  • 100 g de azúcar

  • 1 huevo

  • 1 cdita de esencia de vainilla

  • 1 cdita de polvo de hornear

  • 100 g de chips de chocolate

Paso a paso de la receta:

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una placa para galletitas.

  2. En un bowl, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.

  3. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien.

  4. Incorporar la harina tamizada con el polvo de hornear y luego la avena.

  5. Sumar los chips de chocolate y unir todo con cuchara.

  6. Tomar porciones con una cucharita, formar bolitas y colocarlas en la placa, aplastando apenas con el dorso.

  7. Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.

  8. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de guardarlas en frasco hermético. ¡Y listo!

