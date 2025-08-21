Galletas de avena con chips de chocolate: una receta fácil
Aprendé a hacer hacer galletitas de avena con chips de chocolate con esta receta en pocos pasos. Una opción dulce, nutritiva y muy simple de preparar.
Las galletas de avena, a diferencia de otras recetas, suman fibra y energía gracias a la avena, mientras que los chips de chocolate les aportan ese toque dulce irresistible que encanta a grandes y chicos. La preparación vas a ver que no requiere de técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
-
150 g de avena arrollada
100 g de harina común
100 g de manteca blanda
100 g de azúcar
1 huevo
1 cdita de esencia de vainilla
1 cdita de polvo de hornear
100 g de chips de chocolate
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una placa para galletitas.
En un bowl, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien.
Incorporar la harina tamizada con el polvo de hornear y luego la avena.
Sumar los chips de chocolate y unir todo con cuchara.
Tomar porciones con una cucharita, formar bolitas y colocarlas en la placa, aplastando apenas con el dorso.
Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
Dejar enfriar sobre una rejilla antes de guardarlas en frasco hermético. ¡Y listo!