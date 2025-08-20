La receta para hacer papas tipo fritas al horno y sin aceite en exceso: livianas y ricas
Dos recetas para preparar las papas crocantes o tipo rústicas y conseguir un sabor casero y gourmet al mismo tiempo.
Si bien las papas fritas clásicas en aceite son un ícono indiscutible, muchas veces buscamos alternativas más livianas o con un toque distinto. La buena noticia es que se pueden lograr papas crocantes también en el horno, sin necesidad de sumergirlas en litros de aceite. Además, está la versión rústica, con piel incluida, que le da un sabor más intenso y una textura única. Una receta buenísima para quienes disfrutan de lo casero.
Hoy, te damos dos versiones: unas papas al horno bien crocantes y unas rústicas al estilo campo, con piel y especias. Ambas son fáciles y rápidas de hacer.
Paso a paso de las papas al horno:
Lavá y pelá 1 kilo de papas.
Cortá en bastones o gajos, según preferencia.
En un bol, mezclá las papas con 3 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta.
Precalentá el horno a 220°C y colocá las papas en una bandeja con papel manteca, en una sola capa.
Cociná durante 35-40 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción, hasta que quedan doradas.
Paso a paso de la receta de papas rústicas con piel:
Lavá bien 1 kilo de papas, sin pelar.
Cortá en gajos más grandes.
En un bol, mezclá con aceite de oliva, sal, pimienta, pimentón ahumado y romero fresco.
Distribuí en una bandeja y llevá al horno a 220°C durante 40-45 minutos.
Retirá cuando están crocantes por fuera y tiernas por dentro.
Son dos versiones livianas de las papas fritas, siendo una más clásica, dorada y seca; y otra más intensa, con especias y piel que le suman sabor y rusticidad. ¡Probalas!