Receta de mermelada de pomelo con solo cuatro ingredientes para conservar todo el año

Esta receta de mermelada de pomelo es ideal para quienes disfrutan de los sabores cítricos con un toque amargo. Su preparación es sencilla y el resultado es una mermelada aromática, brillante y perfecta para untar en tostadas, acompañar postres o regalar. Sigue el paso a paso para prepararla en casa de forma natural y sin conservantes.

La mermelada de pomelo combina lo mejor de esta fruta: su sabor refrescante, su acidez y ese amargor característico que la hace única entre los cítricos. Esta preparación casera permite aprovechar los pomelos de estación y transformarlos en un producto que puede durar varios meses si se conserva adecuadamente. A diferencia de otras mermeladas, la de pomelo tiene un proceso especial que incluye remojo y cocción prolongada, para equilibrar el sabor y reducir el amargor natural de la fruta. Además, al utilizar la cáscara, se obtiene una textura firme, una fragancia intensa y un color ámbar que resulta muy atractivo. Ya sea para el desayuno, la merienda o como toque especial en una tabla de quesos, es una excelente opción para quienes buscan preparar conservas caseras con sabor auténtico.

La receta de mermelada de pomelo destaca por su equilibrio entre dulzor y amargor, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos.

Ingredientes 4 pomelos grandes, 800 gramos de azúcar, 1 litro de agua, jugo de 1 limón.

Desarrollo paso a paso para preparar esta mermelada de pomelo Lava muy bien los pomelos bajo el chorro de agua para eliminar impurezas y ceras de la cáscara. Luego, con un cuchillo afilado, córtalos en cuartos y retira todas las semillas. Si prefieres una textura más suave, puedes quitar parte de la membrana blanca interna. Corta los cuartos en rodajas finas o en pequeños trozos, incluyendo la cáscara. Esta parte es esencial, ya que aporta textura, sabor y pectina natural. Coloca todos los trozos de pomelo en un recipiente amplio y cúbrelos con agua fría. Déjalos en remojo durante al menos 12 horas, idealmente de un día para otro. Este paso es fundamental para suavizar el sabor amargo de la fruta y lograr una mermelada más equilibrada. Al día siguiente, escurre bien los pomelos y colócalos en una olla grande. Añade 1 litro de agua limpia y lleva a hervor a fuego medio. Cocina durante 30 minutos hasta que las cáscaras estén tiernas y la mezcla se haya reducido un poco. Remueve de vez en cuando para evitar que se pegue. Pasados los 30 minutos, incorpora el azúcar y el jugo de limón a la olla. Mezcla con cuchara de madera hasta que el azúcar se disuelva completamente. El limón ayuda a conservar y aporta pectina adicional, favoreciendo la consistencia final de la mermelada. Continúa la cocción a fuego medio, revolviendo con frecuencia. La mezcla irá cambiando de color, volviéndose más ámbar y densa. Este proceso puede tardar entre 30 y 45 minutos, dependiendo de la humedad de los pomelos y del tipo de olla utilizada. Para saber si la mermelada está lista, coloca una cucharadita en un plato frío y traza una línea con el dedo. Si la mezcla no se junta nuevamente, la consistencia es adecuada. Mientras se cocina la mermelada, esteriliza frascos de vidrio y sus tapas hirviéndolos durante 10 minutos. Una vez que la mermelada está lista, retírala del fuego y viértela cuidadosamente en los frascos calientes, llenando hasta 1 cm del borde. Limpia bien los bordes, tapa herméticamente y colócalos boca abajo durante 5 minutos para generar vacío. Luego, deja enfriar por completo a temperatura ambiente. Una vez fría, guarda la mermelada en lugar fresco, seco y oscuro. Si se ha hecho el vacío correctamente, puede durar varios meses sin necesidad de refrigeración. Una vez abierto el frasco, consérvalo en la heladera y consúmelo en un plazo de 2 a 3 semanas.