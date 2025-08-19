Receta de bastones de papa crocantes con queso: ¡riquísimo!

Las papas siempre fueron y serán las reinas de la mesa, ya sea fritas, en puré o gratinadas. En esta ocasión, te presentamos una receta más liviana que tiene lo mejor de la papa con el toque irresistible del queso fundido: los bastoncitos de papa y queso al horno. Una alternativa ideal para reemplazar a las papas fritas, perfecta para picadas. ¡La ventaja es que no necesitan fritura!