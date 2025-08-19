Receta de bastones de papa crocantes con queso: ¡riquísimo!
Prepará esta receta fácil, crocante y sin fritura, que es ideal para cualquier picada o snack casero.
Las papas siempre fueron y serán las reinas de la mesa, ya sea fritas, en puré o gratinadas. En esta ocasión, te presentamos una receta más liviana que tiene lo mejor de la papa con el toque irresistible del queso fundido: los bastoncitos de papa y queso al horno. Una alternativa ideal para reemplazar a las papas fritas, perfecta para picadas. ¡La ventaja es que no necesitan fritura!
Ingredientes:
-
3 papas medianas
100 g de queso rallado
1 huevo
3 cucharadas de pan rallado
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Especias opcionales: pimentón, orégano o ajo en polvo
Paso a paso de la receta:
-
Pelá las papas, cortalas en cubos y hervilas hasta que estén tiernas.
Pisá hasta lograr un puré liso y dejá entibiar.
Agregá el queso rallado, el huevo y el pan rallado. Mezclá hasta formar una masa firme.
Moldeá los bastoncitos con las manos y, una vez listos, acomodalos en una placa aceitada o con papel manteca.
Pincelá con aceite de oliva y condimento con especias a gusto.
Llevá al horno medio (200°C) por unos 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad para que se doren parejo. ¡Y listo!