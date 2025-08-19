Presenta:

Receta de bastones de papa crocantes con queso: ¡riquísimo!

Prepará esta receta fácil, crocante y sin fritura, que es ideal para cualquier picada o snack casero.

Las papas siempre fueron y serán las reinas de la mesa, ya sea fritas, en puré o gratinadas. En esta ocasión, te presentamos una receta más liviana que tiene lo mejor de la papa con el toque irresistible del queso fundido: los bastoncitos de papa y queso al horno. Una alternativa ideal para reemplazar a las papas fritas, perfecta para picadas. ¡La ventaja es que no necesitan fritura!

Ingredientes:

  • 3 papas medianas

  • 100 g de queso rallado

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de pan rallado

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

  • Especias opcionales: pimentón, orégano o ajo en polvo

Paso a paso de la receta:

  1. Pelá las papas, cortalas en cubos y hervilas hasta que estén tiernas.

  2. Pisá hasta lograr un puré liso y dejá entibiar.

  3. Agregá el queso rallado, el huevo y el pan rallado. Mezclá hasta formar una masa firme.

  4. Moldeá los bastoncitos con las manos y, una vez listos, acomodalos en una placa aceitada o con papel manteca.

  5. Pincelá con aceite de oliva y condimento con especias a gusto.

  6. Llevá al horno medio (200°C) por unos 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad para que se doren parejo. ¡Y listo!

