No tires la pasta que te haya sobrado: receta de tortilla fácil y económica

Esta receta de tortilla de pasta es una excelente forma de reutilizar sobras y crear un plato sabroso, rápido y rendidor. Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, obtendrás una preparación dorada por fuera, suave por dentro y cargada de sabor. Ideal para almuerzos informales, cenas o viandas.

La tortilla de pasta es una opción perfecta cuando se busca aprovechar fideos cocidos del día anterior y transformarlos en una comida completa. Esta preparación es versátil, fácil de adaptar y se puede enriquecer con ingredientes como queso , vegetales , hierbas o fiambres . Además, es ideal para quienes tienen poco tiempo pero desean servir algo casero y sabroso. Lo mejor es que no se requiere ninguna técnica complicada ni utensilios especiales. Solo necesitas una sartén, una cuchara y algunos ingredientes básicos. Puedes servir la tortilla caliente , recién hecha, o dejarla enfriar y consumirla a temperatura ambiente. Es una gran opción para incluir en viandas escolares, picnics o como plato principal acompañado de una ensalada fresca.

Una receta de tortilla de pasta puede incluir queso, vegetales o fiambres, y adaptarse a lo que tengas en la heladera.

Prueba esta tortilla de pasta. La receta de tortilla de pasta se puede cocinar al horno o en sartén, y queda crujiente por fuera y tierna por dentro. Shutterstock

Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de cortar. Puedes servir la tortilla de pasta caliente, tibia o fría, sola o con guarnición. Se conserva bien en la heladera por hasta 2 días, y también puede congelarse en porciones.

La receta de tortilla de pasta es una solución práctica y deliciosa para cualquier comida. Con ingredientes sencillos y un paso a paso fácil, transforma algo tan simple como fideos en un plato completo. Además de su sabor, destaca por su versatilidad: puedes enriquecerla con vegetales, especias, jamón, queso o lo que tengas a mano. Es ideal para quienes valoran el aprovechamiento de sobras sin renunciar al sabor casero. Perfecta para el día a día, esta tortilla puede formar parte de tu recetario habitual y adaptarse a todos los gustos. ¡Y a disfrutar!