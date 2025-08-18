No tires la pasta que te haya sobrado: receta de tortilla fácil y económica
Receta de tortilla de pasta: una forma deliciosa y práctica de aprovechar sobras. Ideal para un almuerzo rápido, sabroso y económico.
Esta receta de tortilla de pasta es una excelente forma de reutilizar sobras y crear un plato sabroso, rápido y rendidor. Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, obtendrás una preparación dorada por fuera, suave por dentro y cargada de sabor. Ideal para almuerzos informales, cenas o viandas.
La tortilla de pasta es una opción perfecta cuando se busca aprovechar fideos cocidos del día anterior y transformarlos en una comida completa. Esta preparación es versátil, fácil de adaptar y se puede enriquecer con ingredientes como queso, vegetales, hierbas o fiambres. Además, es ideal para quienes tienen poco tiempo pero desean servir algo casero y sabroso. Lo mejor es que no se requiere ninguna técnica complicada ni utensilios especiales. Solo necesitas una sartén, una cuchara y algunos ingredientes básicos. Puedes servir la tortilla caliente, recién hecha, o dejarla enfriar y consumirla a temperatura ambiente. Es una gran opción para incluir en viandas escolares, picnics o como plato principal acompañado de una ensalada fresca.
Ingredientes
300 g de pasta cocida (spaghetti, fideos cortos o similares), 4 huevos, 50 g de queso rallado (opcional), 1 cebolla (opcional), 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta a gusto, perejil picado (opcional), 1 diente de ajo (opcional).
Paso a paso para preparar una tortilla de pasta
- Si vas a usar pasta ya cocida del día anterior, revisa que esté en buen estado y sin condimentos fuertes como salsas pesadas. Si vas a cocinarla en el momento, hazlo en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Luego escúrrela bien y déjala enfriar.
- En un bol grande, rompe los huevos y bátelos hasta que estén espumosos. Agrega una pizca de sal, pimienta a gusto y, si lo deseas, un puñado de perejil picado. Añade también el queso rallado, que aportará sabor y cremosidad. Si prefieres una versión más neutra, puedes omitirlo.
- Agrega la pasta cocida al bol con los huevos. Mezcla con una cuchara para que la pasta queden bien impregnados con el batido. Si la pasta está muy larga, puedes cortarla con tijeras o cuchillo para que se integre mejor.
- Si decides usar cebolla, pélala y córtala en cubos pequeños o en pluma fina. Calienta una cucharada de aceite en una sartén antiadherente y sofríe la cebolla con una pizca de sal hasta que esté transparente. Puedes añadir también un diente de ajo picado para más sabor.
- Una vez que la cebolla esté lista, agrégala a la mezcla de pasta y huevos. Revuelve bien para que se reparta de manera uniforme. Este paso es clave para lograr una tortilla sabrosa y con buena textura.
- Coloca la sartén al fuego con la otra cucharada de aceite y deja calentar bien. Vierte la mezcla de pasta y huevos, distribuyendo con una espátula para que quede pareja. Cocina a fuego medio-bajo durante 8 a 10 minutos, o hasta que la base esté dorada y firme.
- Para darla vuelta, coloca un plato llano o una tapa sobre la sartén, con cuidado. Sujeta bien y gira para que la tortilla quede en el plato. Luego deslízala nuevamente a la sartén para cocinar el otro lado. Cocina 5 a 7 minutos más, hasta que esté completamente cocida y dorada por fuera.
De la cocina a tu mesa
Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de cortar. Puedes servir la tortilla de pasta caliente, tibia o fría, sola o con guarnición. Se conserva bien en la heladera por hasta 2 días, y también puede congelarse en porciones.
La receta de tortilla de pasta es una solución práctica y deliciosa para cualquier comida. Con ingredientes sencillos y un paso a paso fácil, transforma algo tan simple como fideos en un plato completo. Además de su sabor, destaca por su versatilidad: puedes enriquecerla con vegetales, especias, jamón, queso o lo que tengas a mano. Es ideal para quienes valoran el aprovechamiento de sobras sin renunciar al sabor casero. Perfecta para el día a día, esta tortilla puede formar parte de tu recetario habitual y adaptarse a todos los gustos. ¡Y a disfrutar!