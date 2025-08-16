Recetas fáciles para que los chicos preparen con sus familias

Este domingo 17 se celebra el Día del Niño en Argentina. Aquí una serie de recetas para realizar con los chicos.

Cocina con los chicos puede ser un buen plan para este Día del Niño.

El Día del Niño es una fecha que invita a buscar formas originales y afectivas de celebrar. Más allá de los regalos tradicionales, las actividades compartidas se han consolidado como una tendencia creciente. Entre ellas, la cocina ocupa un lugar destacado, ya que permite unir creatividad, trabajo en equipo y momentos de diversión.

Involucrar a los chicos en la preparación de recetas sencillas no solo fortalece los vínculos familiares, sino que también fomenta habilidades importantes como la coordinación motriz, la organización y la paciencia. Además, favorece el desarrollo de hábitos saludables y despierta el interés por la alimentación.

Tres recetas para hacer con los chicos Una de las opciones más simples y exitosas para esta actividad son las galletitas decoradas. Con una masa básica a base de harina, manteca y azúcar, los pequeños pueden amasar, cortar con moldes y, posteriormente, decorar con glaseados de colores, chips de chocolate y granas. El proceso se convierte en una experiencia sensorial completa: la textura de la masa, el aroma al hornear y la satisfacción de decorar cada pieza a gusto propio.

galletitas decoradas Decorar galletas, es una de las actividades que más disfrutan los chicos en la cocina. Canva Otra propuesta es la pizza casera individual. Preparar la masa y dejar que cada niño elija sus ingredientes estimula la autonomía y la creatividad. Tomates, queso, aceitunas, maíz, jamón y vegetales frescos se convierten en opciones para combinar y personalizar. Además, el hecho de hornear y ver el resultado final incrementa la motivación para probar nuevos sabores.

_pizza casera Hacer pizzas es una de las opciones más ricas para cocinar en familia. Canva Los brochettes de frutas son ideales para los más pequeños. Basta con cortar trozos de banana, frutilla, melón, uva o kiwi, e intercalarlos en palitos de brochette. Se pueden acompañar con yogur o chocolate derretido para sumergir. Esta alternativa combina color, sabor y nutrición, y es perfecta para introducir la importancia de una dieta equilibrada.