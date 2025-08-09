Día del Niño: los precios de 50 juguetes en Chile para comparar qué tan caros estamos

Los precios de los productos de juguetería en Chile son un termómetro certero para ver si estamos caros este Día del Niño.

Con la cercanía del Día del Niño, las familias argentinas se encuentran nuevamente con la tarea de buscar el regalo perfecto sin descuidar el presupuesto. En un contexto de precios fluctuantes, mirar hacia los mercados de países vecinos es un termómetro para medir el poder adquisitivo local.

En este escenario, los precios de los juguetes en Chile, una economía más estable, ofrecen una referencia valiosa sobre qué tan costoso puede resultar adquirir estos productos en Argentina.

Este ejercicio de comparación, busca no solo identificar las diferencias, sino también entender cómo la dinámica económica regional impacta directamente en el bolsillo.

A continuación, presentamos un listado detallado de algunos de los juguetes más buscados, con sus precios en pesos chilenos y su conversión a pesos argentinos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1 peso chileno = 1,37 pesos argentinos.

Los datos fueron relevados en el mercado minorista chileno y reflejan una oferta variada para todas las edades. En la mayoría de los casos sobre el precio de lista se aplicaban descuentos adicionales, resultando más económicos que lo que indicaban las góndolas.