Día del Niño: los precios de 50 juguetes en Chile para comparar qué tan caros estamos
Los precios de los productos de juguetería en Chile son un termómetro certero para ver si estamos caros este Día del Niño.
Con la cercanía del Día del Niño, las familias argentinas se encuentran nuevamente con la tarea de buscar el regalo perfecto sin descuidar el presupuesto. En un contexto de precios fluctuantes, mirar hacia los mercados de países vecinos es un termómetro para medir el poder adquisitivo local.
En este escenario, los precios de los juguetes en Chile, una economía más estable, ofrecen una referencia valiosa sobre qué tan costoso puede resultar adquirir estos productos en Argentina.
Este ejercicio de comparación, busca no solo identificar las diferencias, sino también entender cómo la dinámica económica regional impacta directamente en el bolsillo.
A continuación, presentamos un listado detallado de algunos de los juguetes más buscados, con sus precios en pesos chilenos y su conversión a pesos argentinos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1 peso chileno = 1,37 pesos argentinos.
Los datos fueron relevados en el mercado minorista chileno y reflejan una oferta variada para todas las edades. En la mayoría de los casos sobre el precio de lista se aplicaban descuentos adicionales, resultando más económicos que lo que indicaban las góndolas.
Listado de precios de juguetes en Chile (con conversión a pesos argentinos)
Hot Wheels (unidad): $1.890 CLP ($2.589 ARS)
Masas Play-Doh (mini pack): $2.990 CLP ($4.096 ARS)
Juguetes de Bluey: entre $4.990 CLP ($6.836 ARS) y $14.000 CLP ($19.180 ARS)
Juego de cartas de Spider-Man: $5.000 CLP ($6.850 ARS)
Vehículos de Paw Patrol (pequeños): $5.990 CLP ($8.206 ARS)
Juego de cartas Uno: $6.530 CLP ($8.946 ARS)
Auto Fórmula 1 Adventure Force: $6.990 CLP ($9.576 ARS)
Kit de soldado con camión y helicóptero Adventure Force: $6.990 CLP ($9.576 ARS)
Camión recolector Adventure Force: $6.990 CLP ($9.576 ARS)
Kit de bombero: $6.990 CLP ($9.576 ARS)
Barbie más sencilla: $7.990 CLP ($10.946 ARS)
Hot Wheels Monster Truck: $7.990 CLP ($10.946 ARS)
Monster Truck (camiones monstruo): $7.999 CLP ($10.959 ARS)
Muñecos peluches: $8.000 CLP ($10.960 ARS)
Set de dentista Play-Doh: $8.000 CLP ($10.960 ARS)
Dino Drive Adventure: $8.990 CLP ($12.316 ARS)
Auto a radiocontrol Adventure Force: $8.990 CLP ($12.316 ARS)
Muñeco de Marvel: $8.990 CLP ($12.316 ARS)
Muñeco de Transformers: $8.990 CLP ($12.316 ARS)
Peluche de capibara: $8.990 CLP ($12.316 ARS)
Huevo Bonnie Korn: $9.990 CLP ($13.686 ARS)
Vehículos de Paw Patrol: $9.990 CLP ($13.686 ARS)
Pack de 5 autos de Hot Wheels: $9.990 CLP ($13.686 ARS)
Muñequitos de Marvel, Disney, Iron Man y otro: $9.990 CLP ($13.686 ARS)
Camión Volvo Majorette: $10.000 CLP ($13.700 ARS)
Auto Hot Wheels a fricción Track Ripper: $10.990 CLP ($15.056 ARS)
Helicóptero Matchbox: $10.990 CLP ($15.056 ARS)
Muñecos bebés: $10.999 CLP ($15.069 ARS)
Pelota de fútbol de superhéroes: $11.990 CLP ($16.426 ARS)
Dinosaurios Jurassic Park (3 muñecos): $11.990 CLP ($16.426 ARS)
Pack de 10 autos de Hot Wheels: $14.000 CLP ($19.180 ARS)
Pack de dos Monster Jam: $14.990 CLP ($20.536 ARS)
Pack de 2 Hot Wheels Monster Truck: $15.099 CLP ($20.686 ARS)
Hamburguesa de Hot Wheels: $15.099 CLP ($20.686 ARS)
Barbies (distintos tipos): entre $15.000 CLP ($20.550 ARS) y $20.000 CLP ($27.400 ARS)
Muñecos de Marvel grandes: $16.990 CLP ($23.276 ARS)
Three scooter de Frozen: $16.990 CLP ($23.276 ARS)
Three scooter de Lilo y Stitch: $16.990 CLP ($23.276 ARS)
Kit de máquinarias metálicas Volvo (pequeñas): $17.990 CLP ($24.646 ARS)
Bone Shaker Hot Wheels metal grande: $18.990 CLP ($26.016 ARS) / Precio Oferta $12.900 CLP
Bloques de madera Kidz Time (150 piezas): $20.000 CLP ($27.400 ARS)
Pistas de Hot Wheels: $22.000 CLP ($30.140 ARS)
Juego de mesa Clue: $22.099 CLP ($30.276 ARS)
Juego de mesa Scrabble: $22.099 CLP ($30.276 ARS)
Barbie bombero: $22.990 CLP ($31.496 ARS)
Barbie mi cocina: $22.990 CLP ($31.496 ARS)
Barbies con accesorios: $25.990 CLP ($35.606 ARS)
Barbie Miriam Friends o Barbie Teresa: $26.990 CLP ($36.976 ARS)
Monopoly: $28.990 CLP ($39.716 ARS)
Monopoly Gamer de Mario: $37.000 CLP ($50.690 ARS)