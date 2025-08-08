El dólar cerró una semana completa a la baja: todas las cotizaciones de este viernes

Los mercados ya cerraron y el viernes confirmó lo que se esperaba: el dólar volvió a bajar y completó así una semana entera de caída en cuanto a la cotización. De todas formas, el oficial sigue por arriba del blue; aunque la fuerte suba del mes de julio parece haber quedado atrás.

En concreto, el dólar oficial cerró este viernes en $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una baja de $5 respecto del cierre del jueves.

Luego de los crecientes aumentos que se dieron durante la última semana de julio, cuando la moneda extranjera subió má del 13%, esta semana se operó por completo a la baja con un retroceso del 3%.

Mientras tanto, en los bancos el tipo de cambio minorista se ubicó pasado el mediodía en $1.340 para la venta, según lo que se pudo observar con los datos del Banco Central. La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades privadas que vendieron a $1.350.

El dólar blue cotizó este viernes por la tarde en $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

La consultora PPI señaló que “el dólar extendió su caída y cerró por cuarto día consecutivo a la baja” y destacó que “se alejó del techo de la banda de $1.453 y ahora se encuentra 8,7% por debajo de él.”

El dólar mayorista se ubicaba en $1.326 con una baja de 0,1%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.331,01 y el CCL registraba un descenso de 0,2% hasta los $1.332,36.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el jueves en US$41.741 millones.