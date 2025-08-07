Leve suba del dólar blue y baja del oficial, con resultados mixtos de ADR en Wall Street
La jornada financiera muestra señales alcistas y bajistas, siguiendo la tendencia semanal, con leve suba del dólar blue y baja del oficial en Banco Nación.
Tras un arranque de semana con buenos números en el mercado financiero, este jueves el dólar oficial retrocede otro paso hasta los $1290 para la compra y $1340 para la venta, una baja de -0,37%, mientras que el dólar paralelo avanza cinco pesos y cotiza en las cuevas porteñas a $1305 y $1325 para ambas puntas.
Esto se da en paralelo a la baja de los dólares financieros, con el MEP bajando -0,30% hasta $1330,30, mientras que el Contado con Liquidación también retrocede -0,30%, hasta $1333,52.
En cuanto a los ADR (American Depositary Receipt) de empresas argentinas en Wall Street, muestran subas y bajas. Entre los papeles con mejor desempeño se destacan Ternium (1,03%), Tenaris con suba de 0,82% de mejora, Central Puerto (0,81%), Mercado Libre (0,32%), Telecom (0,31%), lo mismo que IRSA.
Noticia en desarrollo