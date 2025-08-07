Leve suba del dólar blue y baja del oficial, con resultados mixtos de ADR en Wall Street

La jornada financiera muestra señales alcistas y bajistas, siguiendo la tendencia semanal, con leve suba del dólar blue y baja del oficial en Banco Nación.

Las acciones argentinas en Wall Street tienen una jornada con resultados mixtos en sintonía con los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York.

Tras un arranque de semana con buenos números en el mercado financiero, este jueves el dólar oficial retrocede otro paso hasta los $1290 para la compra y $1340 para la venta, una baja de -0,37%, mientras que el dólar paralelo avanza cinco pesos y cotiza en las cuevas porteñas a $1305 y $1325 para ambas puntas.

Esto se da en paralelo a la baja de los dólares financieros, con el MEP bajando -0,30% hasta $1330,30, mientras que el Contado con Liquidación también retrocede -0,30%, hasta $1333,52.

En cuanto a los ADR (American Depositary Receipt) de empresas argentinas en Wall Street, muestran subas y bajas. Entre los papeles con mejor desempeño se destacan Ternium (1,03%), Tenaris con suba de 0,82% de mejora, Central Puerto (0,81%), Mercado Libre (0,32%), Telecom (0,31%), lo mismo que IRSA.