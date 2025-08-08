No hay traslado a precios por el aumento del dólar, pero habrá más inflación

El traslado a precios del aumento en la cotización del dólar en el mes de julio no se produjo. Al menos, no en su totalidad y de forma heterogénea. Según el último relevamiento de la consultora Analytica , en la primera semana de agosto estiman una inflación del 1% semanal, liderada por el sector de pecios regulados (tarifas de servicios públicos) que repuntó un 2%.

Si bien la suba es la mayor para primera semana del mes desde marzo, lo que evidencia una aceleración de la inflación, está muy lejos de representar la variación del tipo de cambio.

La inflación Núcleo trepó 0,9% con mayores subas del componente Alimentos y bebidas (1,3% semanal).

Según el informe de Analytica "si comparamos la variación punta a punta entre la primera semana de agosto y la primera de julio de los diferentes rubros afectados por el alza del tipo de cambio oficial, que fue del 12,4% en el periodo, se ve un traslado a precios acotado y heterogéneo".

Claramente fue menor en alimentos y bebidas y mayor en los bienes con alto componente importado y nafta. Entre ellos se encuentra principalmente autos, productos de limpieza, cuidado personal, libros o medicamentos.

En cambio, aún no se ve un gran traslado en Alimentos y bebidas (sólo azúcar y golosinas o aceites superan el 2%).

Por último, los que habitualmente tienen un vínculo con el tipo de cambio y esta vez se encuentran más estables son la carne, la indumentaria y los celulares.

Los rubros que registraron, incluso, deflación están relacionados con factores de demanda, estacionales y de apertura comercial, respectivamente.