Combustibles y precios: Luis Caputo analizó el impacto que tendrá la guerra en Medio Oriente

A seis días del inicio de la guerra en Medio Oriente, uno de los sectores más afectados es el del petróleo. Irán bloqueó el Estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20 por ciento del tráfico de combustibles del mundo, lo que generó un aumento del crudo.

Con respecto a esta situación, Caputo aseguró que el conflicto bélico “ya está impactando” en Argentina. “El asunto es ver si esto es algo de corto plazo -que es lo que se dice- o si es algo de más largo plazo. Nosotros tenemos la expectativa que sea algo de corto plazo, por lo tanto, que esta corrección que estamos viendo sea pasajera”, dijo el funcionario de Javier Milei.

“A nuestra industria en particular, ahora que somos exportadores, no le viene mal, pero obviamente tiene su parte negativa que es en el aumento del precio de la nafta, pero por ahora esto está siendo contenido, así que por la paz en el mundo, esperemos que esto sea de corto plazo”, agregó Luis Caputo .

Después de las duras palabras del presidente en la Asamblea Legislativa, Caputo dijo en Mendoza que el Gobierno Nacional tiene una excelente relación con los empresarios. “Yo me he juntado con todos los empresarios, me junto con todos en la UIA. Tenemos muy buena relación y trabajamos para la gente y con los empresarios”, aseguró.

“Nuestro objetivo es cambiar un modelo que en algunos casos era muy claro que era un modelo prebendario, es decir, que beneficiaba puntualmente a algunos empresarios, pero perjudicaba a la gente porque tenían que pagar los productos muchísimo más caros, lo cual, como digo, es injusto, por lo tanto es inmoral”, añadió.

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (14) Alf Ponce Mercado / MDZ

Qué pasa con la recaudación y la inflación

Caputo explicó que la baja en la recaudación del último mes se debe a que febrero tuvo tres días hábiles menos que el resto de los meses y que la baja de los impuestos que se decidió el año pasado tuvo sus repercusiones. “A partir de abril esto se corrige porque estamos en el nivel de actividad económica máximo histórico. Han crecido 11 de los 15 rubros. Somos optimistas ”, puntualizó.

Con respecto a la inflación, indicó que están trabajando para retomar el proceso de desinflación. “Nosotros veníamos con un proceso de desaceleración muy pronunciado hasta mayo, junio del año pasado donde se produjo este ataque político que generó una caída en la demanda de pesos, en la demanda de dinero que generó problemas en el nivel de inflación y en el nivel de crecimiento”, puntualizó.

“Al país le costó unos 12.000 millones de dólares en términos de crecimiento. También costó en términos de riesgo país, que se fue de 500 a 1500 puntos y en inflación pasamos de 1,5 a 2,9. Trabajamos para retomar ese proceso de desinflación y no tenemos dudas de que va a pasar. Puede tardar un poco más, un poco menos, pero cuando hacés las cosas bien, los resultados se consiguen”, cerró.