Luis Caputo en Mendoza: "Hay que sacarse de la cabeza el 'fantasma kuka', no van a volver"

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a Mendoza para disertar en el 7º Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2026, organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM)

En la apertura del foro, cuyo título es "Contextualización Económica de Inversiones y Negocios", participó junto al ministro el gobernador Alfredo Cornejo; así como también el titular del CEM, Martín Clement.

El ministro de Economía realizó un discurso donde valoró y defendió todas las medidas macroeconómicas que han sido adoptadas por el gobierno de Javier Milei, aseguró que la Argentina va en la senda del crecimiento y que la estabilidad se mantendrá en los próximos años "porque se ha trabajado con ese objetivo".

A su vez, disparó fuertemente contra el kirchnerismo al hablar del "riesgo kuka", en términos irónicos con el Riesgo País que aún está por encima de los 500 puntos básicos, y dijo que "hay que sacarse de la cabeza el fantasma 'kuka'".

"No tengo ningún problema en decirlo, porque lo pienso y porque es lo más beneficioso para el país. No le hace bien al país que ustedes sigan creyendo que pueda volver gente que no hay ninguna forma que vuelva ya. La gente no es tonta y ya se ha dado cuenta de lo que pasó en los últimos 16 años", sostuvo.

Y agregó: "Hay un pequeño porcentaje de gente que aún sigue engañada pero créanme que ni ellos los van a votar dentro de poco tiempo. Hay que seguir trabajando", planteó.

Luis Caputo y la estabilidad "por decisión política"

En su discurso, Caputo también mencionó que "hoy hay estabilidad por decisión política, no por accidente".

"En algunas épocas en Argentina vivimos estabilidad política que nos hacía creer que habíamos arrancado, pero luego de 4 años se frustraba, pero ocurría porque no era una decisión política de tener un orden macroeconómico, sino que se había llegado porque previamente habíamos gatillado una crisis, donde todos los ajustes que hay que hacer en la economía, los había hecho de manera brutal el mercado", comentó.

En este sentido, recordó el momento de la convertibilidad, que se originó "luego de dos hiperinflaciones y un plan Bonex, luego de haber licuado jubilaciones, salarios y depósitos. Y en realidad la convertibilidad nunca tuvo equilibrio financiero, apenas tuvo superávit del '91 al '94 pero gracias a las privatizaciones. Luego no llegamos, y al final de la década se acumuló un déficit de 5 puntos que fue infinanciable".

Foro de inversiones 2026-10 Alf Ponce - MDZ

Agregó que "Años después hubo un pequeño periodo postconvertibilidad, pero luego de haber gatillado un default, corralito, pesificación asimétrica, caída del salario real del 30%".

"Por todo eso caíamos nuevamente en crisis. Pero esto hace un cambio fundamental a lo que vivimos hoy", sostuvo Caputo, al indicar que la situación actual es "completamente distinta" a la de años antes.

"Ahora es diferente. Esto no pasó nunca. Siempre vinimos de gobiernos donde primó el gobernar como un negocio. Y eso cambió en el país. Hay un presidente y ministros por un tiempo para tratar de hacer lo que Argentina no hizo en 120 años, y lo vamos a hacer. No tengan ni la más mínima duda", auguró.

Flores a Mendoza

En otro orden, señaló el ministro de Economía que "si bien hay políticos que ven a la política como un negocio, hay provincias como Mendoza que tratan y trabajan para que al país y a su provincia les vaya bien. Con ellos es más fácil trabajar", planteó.

Luis Caputo, ministro de Economía, en el Foro de Inversiones de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

Agregó que "la reconstrucción de la confianza es esencial en Argentina. Parte de reconstruir esta confianza es explicar, porque Argentina viene generando desconfianza desde hace décadas. hemos construido desconfianza en el mundo y dentro de los argentinos y eso joroba a la hora de recuperar la economía".