Luis Caputo explicó por qué no baja el riesgo país: "El mercado sigue priceando un riesgo kuka"

El ministro de Economía, Luis Caputo , sostuvo que el Gobierno se mantendrá firme con el ancal fiscal y avanzará en la baja de impuestos. A su vez, se refirió al riesgo país y por qué, según su consideración, el índice no logra comprimir.

"El compromiso fiscal es indeclinable, no nos vamos a mover ni un centímetro de nuestra ancla fiscal", expresó Caputo en el marco del 49º Aniversario de Fundación Mediterránea.

A su vez, señaló que la forma de ganar competitividad "no es con devaluaciones", sino "bajando impuestos y con desregulaciones".

En ese sentido, sostuvo que, para bajar la carga tributaria, se necesita aumentar la recaudación y que para ello se necesita "lograr mayor formalización de empleo y mayor formalización de ahorro".

"Respecto a la política cambiaria nada va a cambiar, estamos en récord de exportaciones en términos de cantidades", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, que agregó: "Vamos a seguir con la acumulación de reservas, lo vamos hacer teniendo en cuenta la profundidad del mercado y la demanda de dinero".

Riesgo país

Por otro lado, Caputo se refirió al riesgo país y por qué, según su consideración, no logra comprimir. "Muchos decían que el riesgo país subía porque no comprábamos reservas", lanzó.

"Ojalá los activos financieros se guíen sólo por los fundamentos económicos, en la realidad no ocurre así. En el corto influye más la posición técnica, pero si los fundamentales prevalecen en el largo plazo. Y, en algunos países, como el nuestro, también influye el factor político", explicó.

"El 'riesgo kuka' está y sigue estando", lanzó el titular de la cartera de Economía.

"En enero de 2025 el riesgo país estaba alrededor de 500 puntos, en el medio hicimos un acuerdo con el FMI, recapitalizamos el BCRA, salimos del cepo, ganamos las elecciones, hicimos un acuerdo con Estados Unidos, cerramos el acuerdo con la Unión Europea, pasamos el Presupuesto, compramos más reservas de las estipuladas con el Fondo, aprobamos las reformas; si me decían que enero de 2025 todas esas cosas iban a pasar y me preguntaban dónde iba a estar el riesgo país yo le iba a errar por mucho, diría que íbamos a estar más cerca de 250/300 puntos", subrayó Luis Caputo.

"Si me decían que entre enero y febrero íbamos a comprar la cantidad de reservas que compramos, jamás hubiera dicho que el riesgo país iba a subir. Es difícil predecir los mercados", añadió el funcionario.

"Sacamos un bono hace dos semanas que vence dentro del mandato de Javier Milei, ese bono salió al 5,89%, más o menos unos 230 puntos básicos por encima del tesoro americano. El mercado implícitamente sigue priceando un riesgo kuka de casi 300 puntos básicos, 230 contra 570 que que cerró estos días", destacó el Ministro.