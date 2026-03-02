Luis Caputo adelantó que no va haber una reforma tributaria similar a la laboral

El ministro de Economía, Luis Caputo , se refiiró a la necesidad de fortalecer un mercado de capitales local, para el cual se necesita que los argentinos vuelquen al sistema los dólares del colchón.

"La materia prima está porque los ahorros están, la gente se tiene que sacar el temor del kirchnerismo y formalizar esos ahorros" sostuvo Caputo en el programa Pulso Financiero en el stream del Cronista.

El titular del Palacio de Hacienda se refirió acerca de los próximos pasos del equipo económico. "No va haber una reforma tributaria en el sentido como hubo una reforma laboral", aclaró.

Luis Caputo expresó que "dentro de la reforma laboral habia un capítulo tributario, como lo relaionado al FAL", y el RIMI, el RIGI para las pymes.

Pero el titular de la cartera económica sostuvo que el Gobierno "seguirá bajando impuestos", en la medida que el superávit primario lo permita.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario remarcó que el dólar "flota dentro de las bandas". A su vez, subrayó que la acumulación de reservas continuará, que dependerá de la demanda de dinero y la profundidad del mercado.

"Vamos a cuidar la volatilidad del mercado", dijo. Por otro lado, subrayó que el cepo está levantado en un “90%”.

Relación con el FMI

Por último, Caputo adelantó que se concretará pronto el desembolo de US$1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la revisión de las metas.

"La relación es buenisima con el FMI es buenísima. Tenemos apoyo desde Kristalina hasta el último", concluyó.