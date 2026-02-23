Banco Central: los datos inflacionarios imponen mesura monetaria

El salto de la tasa mensual de inflación minorista jaquea el manejo de la política cambiaria y monetaria, y su interrelación entre el Central y el Tesoro. Los últimos datos imponen cierta prudencia a la hora de inyectar pesos en el sistema financiero.

Desde que la tasa de inflación mensual comenzó a subir a partir del segundo semestre del 2025 quedaron en evidencia las dificultades que tenía el equipo económico de Luis Caputo para lograr el objetivo prioritario del Gobierno libertario que es la desinflación, que además de implicar el sostenimiento del equilibrio fiscal, obliga a un prudente manejo monetario y cambiario en función de la evolución de la demanda de dinero. ¿Por qué? Ocurre que si el Banco Central (BCRA) expande la oferta de Base Monetaria, o sea, emite dinero, pero sin la contrapartida de la demanda de dinero, entonces, pueden generarse problemas adicionales para quebrar la tendencia inflacionaria de los últimos meses.

Cabe recordar que a fines del año pasado se anunció la implementación de una especie de juegos de roles, entre el BCRA y el Tesoro, en cuanto a la acumulación de reservas y el correlato en materia monetaria. Veamos.

Desde fines del 2025 hasta casi la primera quincena de febrero de este año la Base Monetaria se contrajo $779.000 millones, lo que era esperable teniendo en cuenta la estacionalidad de la demanda de dinero, que precisa una expansión de la oferta al final de cada año para sortear turbulencias en la tasa de interés. Sin embargo, el nivel y la volatilidad de las tasas de interés desde fines de 2025 hasta principios de este año reflejan movimientos en el mercado monetario con señales de demanda excedente.

Dinámica de tasas: El costo de absorber liquidez excedente Es cierto que las tasas de interés se han venido acomodando en las últimas semanas, sin embargo, siguen siendo altas en comparación con las del promedio de diciembre pasado: la tasa promedio de la rueda simultánea SIMU (son operaciones simultáneas de corto plazo de spot y futuro donde participan el BCRA y las entidades financieras, para el manejo de liquidez excedente ) de febrero 2026 está en niveles de 27,4% nominal anual, contra el 20% de diciembre 2025 mientras la tasa TAMAR está en 31,7% cuando en diciembre 2025 era del 27,5%. En tanto, las tasas de interés activas, como la de los Adelantos en cuenta corriente, también subieron unos 525 puntos básicos en relación con el promedio de diciembre 2025.

“Estos movimientos en la tasa de interés pueden asociarse a la decisión de absorber Base Monetaria, en parte revirtiendo el aumento estacional de fin de año, con el objetivo de continuar con la desaceleración de precios e incentivar la entrada de divisas”, explican desde Quantum. En tal sentido, el principal instrumento usado fueron fondos del Tesoro que tenía depositados en el BCRA, aunque también lo fue el “roll-over” de más del 100%, o sea, la toma fondos en el mercado por montos superiores a los vencimientos de deuda en las últimas licitaciones.