Pese a las compras de dólares del BCRA y el buen clima político, el riesgo país no perfora los 500 puntos

El BCRA adquirió el 25% de su objetivo para todo 2026 de compras de dólares y la reforma laboral está a punto de ser aprobada, pero el riesgo país no comprime.

El Gobierno comenzó el año con fuertes compras de dólares en el MULC. El Banco Central (BCRA) adquirió US$2.412 millones en lo que va del año y este ritmo le permitió alcanzar casi el 25% de su objetivo planteado inicialmente, que el oficialismo dispuso en US$10.000 millones como base, con la posibilidad de ascender dependiendo el grado de remonetización de la economía.

En febrero ya acumula compras por US$1.255 millones en el mercado. Esta dinámica de la máxima autoridad monetaria se vio favorecida en un contexto donde la oferta privada de divisas se mantuvo firme, con las emisiones de deuda corporativa y subsoberanas; el mayor ritmo de liquidación del agro por la cosecha de trigo, la deslorización de carteras por parte de ahorristas minoristas, un incremento en la liquidación de préstamos en dólares y menor demanda de importadores.

Con todo ese combo, el Banco Central fortaleció su posición compradora en el MULC, aunque solo logró quedarse con menos de US$400 millones de lo obtenido por pagos a organismos multilaterales. "Las compras de la semana pasada (US$156 entre miércoles y jueves) no se tradujeron en aumento de reservas por efecto de los pagos de deuda (US$30 millones a la CAF y US$70 millones al BID) y, posiblemente, a raíz de un recorte de encajes (los datos disponibles están hasta el jueves 12/2) y el ajuste a la baja en el precio del oro (-1% en la semana). En efecto, las reservas cayeron US$245 millones, pero siguen en torno a los US$45.000 millones", apuntó LCG.

Pero también el Central logró adquirir esos dólares aún en un escenario de calma cambiaria, con un tipo de cambio en niveles similares a los previos a la elección. Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, analizó la situación: "Los pesos que el BCRA vuelca al sistema por la compra de dólares, los absorbe el Tesoro rolleando por arriba del 100% los vencimientos de bonos. Con esta metodología evita una re-monetización excesiva, lo que ayuda a sostener el equilibrio entre acumulación de reservas y estabilidad cambiaria".

El BCRA de compras, pero no comprime el reisgo país Pese al fuerte ritmo de adquidición de divisas por pate del Central, el riesgo país contnúa por encima de los 500 puntos básicos. Al cierre del viernes se ubicó en 519 unidades.