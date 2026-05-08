Inflación: qué estima el mercado para mayo y el resto del año

El mercado estima que la inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%, fue un techo. Aunque hacia adelante vaticinan una desaceleración, recién en agosto el índice rompería el umbral del 2%.

Para abril, el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) sería de alrededor del 2,6%, según se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA).

El dato oficial se difundirá el próximo jueves, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique su informe mensual.

En caso de concretarse, la inflación acumularía en lo que va del año 12,2%. Es decir, superaría el 10% que tenía proyectado el Gobierno en el Presupuesto para todo 2026.

Las perspectivas de inflación para el resto del año

Hacia adelante, para el mes en curso, las consultoras esperan que el IPC se ubique en 2,3%, para junio 2,1% y del 2% para julio.

Los economistas proyectan que se quebraría el umbral del 2% a partir de agosto (1,8%).

Para todo 2026, las estimaciones ajustaron al alza en alza y calcularon una inflación del 30,5% anual (+1,4% contra el último REM).