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Inflación: qué estima el mercado para mayo y el resto del año

Los analistas de la city consideran que la inflación tocó un techo en marzo, que se ubicó en 3,4%.

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El mercado considera que la inflación tocó un techo en marzo.&nbsp;

El mercado considera que la inflación tocó un techo en marzo. 

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El mercado estima que la inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%, fue un techo. Aunque hacia adelante vaticinan una desaceleración, recién en agosto el índice rompería el umbral del 2%.

Para abril, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería de alrededor del 2,6%, según se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA).

El dato oficial se difundirá el próximo jueves, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique su informe mensual.

En caso de concretarse, la inflación acumularía en lo que va del año 12,2%. Es decir, superaría el 10% que tenía proyectado el Gobierno en el Presupuesto para todo 2026.

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Las perspectivas de inflación para el resto del año

Hacia adelante, para el mes en curso, las consultoras esperan que el IPC se ubique en 2,3%, para junio 2,1% y del 2% para julio.

Los economistas proyectan que se quebraría el umbral del 2% a partir de agosto (1,8%).

Para todo 2026, las estimaciones ajustaron al alza en alza y calcularon una inflación del 30,5% anual (+1,4% contra el último REM).

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