El Banco Central hizo una de las mayores compras de dólares de la era Milei y las reservas superaron los US$46.500 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este martes una de las compras de divisas más importantes desde la llegada de Javier Milei al poder y llevó las reservas internacionales por encima de los US$46.500 millones.

Según informó la autoridad monetaria, el organismo adquirió US$328 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en una jornada que quedó registrada como la cuarta compra más grande desde el inicio de la actual gestión.

Con este resultado, el Banco Central acumula 91 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado oficial.

La adquisición de este martes quedó entre las operaciones más relevantes de la gestión libertaria.

El ranking de mayores compras quedó conformado de la siguiente manera:

10 de abril de 2024: US$4.577 millones;

4 de abril de 2024: US$468 millones;

22 de diciembre de 2023: US$333 millones;

20 de mayo de 2026: US$328 millones.

Cuánto acumuló el BCRA desde la “fase 4” del programa monetario

Desde la implementación de la denominada “fase 4” del programa monetario, el Banco Central ya sumó US$8.706 millones.

Ese monto representa el 87% de la meta prevista para 2026, que se ubica en un rango de entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, según había detallado previamente la entidad.

El resultado final dependerá de factores como:

la demanda de dinero;

la liquidez del mercado cambiario;

la evolución de las operaciones en el mercado oficial.

Cómo quedaron las reservas internacionales

Tras la fuerte compra de divisas, las reservas internacionales brutas subieron US$393 millones respecto de la jornada anterior y alcanzaron los US$46.583 millones.

De esta manera, quedaron cerca del máximo registrado durante la administración Milei, que fue de US$46.905 millones en febrero de este año.