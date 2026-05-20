Moratoria en CABA: finalizó con más de 300.000 adheridos gracias a la simplificación de procesos

Más de la mitad de los contribuyentes que regularizaron sus deudas se valieron de la boleta única y digital para adherir a la moratoria.

La moratoria de la Ciudad de Buenos Aires le permitió a más de 300.000 contribuyentes poner al día sus deudas.

La moratoria que dispuso la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalizó en abril con un resultado de más de 300.000 adhesiones, quienes pudieron regularizar sus obligaciones tributarias a través de un esquema ágil, simple y totalmente digital.

Este instrumento fue concebida como una medida transitoria de acompañamiento a vecinos y comerciantes que habían atravesado dificultades para mantenerse al día con sus obligaciones ante el fisco, aunque desde el Gobierno porteño destacan que esto se dio en marco del "alto nivel de cumplimiento tributario que históricamente registra la Ciudad".

La moratoria tuvo como foco la simplificación de procesos, siguiendo la meta de transformación digital que impulsa la administración.

Boleta de cuota única Al respecto, AGIP incorporó la modalidad de boleta de cuota única, una alternativa rápida y directa que permitió descargar y abonar la boleta con la moratoria aplicada desde la web o mediante trámites vía homebanking, siendo que más de 160.000 personas se valieron de esta opción para cancelar deudas correspondientes a ABL y Patentes.

Mediante distintas alternativas hubo una amplia participación de contribuyentes que aprovecharon esta alternativa excepcional para normalizar su situación en impuestos como Inmobiliario/ABL (132.325 adhesiones), Patentes (137.213 adhesiones) e Ingresos Brutos (32.798 adhesiones), indicaron fuentes de la Ciudad.