Última oportunidad: hoy vence la moratoria con quita de intereses y la exención de ABL en CABA

Este jueves 30 de abril marca el cierre de tres gestiones tributarias relevantes para contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires ( CABA ). La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) recordó que los plazos vencen a la medianoche y que todos los trámites pueden realizarse de manera digital.

Entre las principales obligaciones figura la adhesión a la moratoria vigente, la actualización del acceso al Portal del Contribuyente mediante la cuenta miBA nivel 3 y la solicitud de exención del Impuesto Inmobiliario/ABL para sectores específicos como hotelería y gastronomía.

Hasta hoy, los contribuyentes pueden adherirse al plan de regularización de deudas impositivas vencidas al 31 de agosto de 2025. El programa contempla una condonación de intereses de hasta el 40% y la posibilidad de financiar el saldo en hasta 48 cuotas.

La adhesión se realiza a través del Portal del Contribuyente o mediante la emisión de una boleta de pago en cuota única para deudas de hasta $4 millones correspondientes a Inmobiliario/ABL y Patentes.

A partir del 1 de mayo, el acceso al Portal del Contribuyente requerirá contar con una cuenta miBA en nivel 3, lo que implica la validación de identidad mediante DNI y reconocimiento facial. En este contexto, la Clave Ciudad dejará de estar habilitada.

Desde el organismo indicaron que quienes ya poseen miBA nivel 3 no deberán realizar ninguna acción adicional. En tanto, aquellos que aún no completaron el proceso pueden hacerlo a través de la aplicación oficial o de forma presencial en los puntos de atención dispuestos en distintas comunas.

Además, la AGIP brinda asistencia en el stand ubicado en el Pabellón Amarillo de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde personal del organismo colabora con la validación de identidad de lunes a viernes entre las 14 y las 18.

Exención de ABL para sectores afectados

Por último, hoy también vence el plazo para que hoteles, bares, heladerías y restaurantes soliciten la exención del Impuesto Inmobiliario/ABL por un período de seis meses.

El trámite se realiza a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Según precisaron, quienes ya hayan abonado cuotas del impuesto recibirán el beneficio mediante descuentos en pagos futuros o a través de un crédito fiscal aplicable en 2027.

Desde AGIP remarcaron la importancia de cumplir con estos plazos para evitar recargos o la pérdida de beneficios fiscales vigentes. Toda la información y los accesos a los trámites se encuentran disponibles en el sitio oficial del organismo.