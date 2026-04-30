Luis Caputo anunció la aprobación del RIGI para el Gasoducto Perito Moreno: una inversión privada de US$700 millones

El Comité Evaluador dio luz verde al proyecto de TGS que sumará 12 millones de metros cúbicos de gas diarios antes del invierno de 2027.

Mientras en el campo celebran por el acompañamiento del clima y las lluvias en la presente campaña, en especial en la cosecha fina (trigo, cebada) el ministro Caputo atribuyó la campaña récord a la baja de impuestos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este jueves que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó formalmente el proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, presentado por la empresa TGS. La iniciativa representa un desembolso directo de más de 500 millones de dólares, a los que se sumarán otros 200 millones adicionales por parte de la firma operadora.

Según detalló el Palacio de Hacienda, la obra estará operativa antes del invierno de 2027. Este avance es considerado una pieza clave para la seguridad energética de la región central del país, ya que permitirá inyectar 12 millones de metros cúbicos diarios adicionales de gas natural en el anillo de Buenos Aires.

Un cambio de paradigma: inversión privada vs. gasto público Para el Gobierno, la aprobación de este proyecto marca un hito histórico en la gestión de infraestructura. Caputo subrayó que, después de más de dos décadas, Argentina regresa a un modelo donde el sector privado contrata, financia y opera las obras de transporte de gas.

“Marca un cambio de paradigma: el privado le vende esa capacidad adicional a otros privados y no al Estado. Ya no es el sector público el que debe afrontar el costo de estas obras monumentales”, explicaron desde el entorno del ministro.

Este sistema no solo reduce el gasto estatal, sino que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores y en la competitividad industrial: