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Luis Caputo anunció una ola de privatizaciones para este año: cuántos dólares ingresarán

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó el avance en materia de privatizaciones y el listado de compañías apuntadas.

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El Gobierno iniciará un proceso en el que prevé la venta del material rodante mediante remate público, cuyos fondos se destinarán a un fideicomiso específico para financiar obras en las vías ferroviarias que serán concesionadas.

El Gobierno iniciará un proceso en el que prevé la venta del material rodante mediante remate público, cuyos fondos se destinarán a un fideicomiso específico para financiar obras en las vías ferroviarias que serán concesionadas.

Agrovoz

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al proceso de privatizaciones que impulsa el Gobierno y anunció el listado de empresas que buscarán poner bajo este esquema. A su vez, estimó que ingresarán por esta vía cerca de US$2.000 millones.

El titular del Palacio de Hacienda participó de la Expo EFI 2026, que tiene lugar entre el 28 y 28 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El equipo económico busca que los dólares que ingresen por la privatización de empresas permitan generar, junto a la emisiones de los bonos en moneda dura en el mercado local y las garantías del Banco Mundial el BID, un colchón de divisas para hacerle frente a los compromisos de deuda y en especial los vencimientos del año que viene.

"Con el financiamiento en el mercado local de capitales, venta de activos (privatizaciones) y garantías de multilaterales nos permiten cerrar los vencimientos en dólares con el sector privado de julio 2026, enero 2027 y julio 2027. Y a tasas significativamente más bajas que las que tendríamos de salir al mercado internacional. El mercado no necesita que Argentina haga una colocación internacional. Saben que hay acceso a los mercados. Están teniendo financiamiento las provincias a un dígito. El tiempo nos juega a favor, porque, en la medida que pase el tiempo, cada vez más se va a reflejar un riesgo país consistente con esos fundamentals", señaló al respecto el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en el stream del Cronista.

El listado completo de las empresas a privatizar anunciadas por Caputo

  • Citelec S.A. (Transener).
  • Centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín.
  • Concesiones hidroeléctricas.
  • Belgrano Cargas y Logística.
  • Intercargo.
  • AySA (Agua y Saneamientos Argentinos).
  • Tandanor.
  • Casa de la Moneda.

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