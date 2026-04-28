Luis Caputo anunció una ola de privatizaciones para este año: cuántos dólares ingresarán

El Gobierno iniciará un proceso en el que prevé la venta del material rodante mediante remate público, cuyos fondos se destinarán a un fideicomiso específico para financiar obras en las vías ferroviarias que serán concesionadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al proceso de privatizaciones que impulsa el Gobierno y anunció el listado de empresas que buscarán poner bajo este esquema. A su vez, estimó que ingresarán por esta vía cerca de US$2.000 millones.

El titular del Palacio de Hacienda participó de la Expo EFI 2026, que tiene lugar entre el 28 y 28 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El equipo económico busca que los dólares que ingresen por la privatización de empresas permitan generar, junto a la emisiones de los bonos en moneda dura en el mercado local y las garantías del Banco Mundial el BID, un colchón de divisas para hacerle frente a los compromisos de deuda y en especial los vencimientos del año que viene.

"Con el financiamiento en el mercado local de capitales, venta de activos (privatizaciones) y garantías de multilaterales nos permiten cerrar los vencimientos en dólares con el sector privado de julio 2026, enero 2027 y julio 2027. Y a tasas significativamente más bajas que las que tendríamos de salir al mercado internacional. El mercado no necesita que Argentina haga una colocación internacional. Saben que hay acceso a los mercados. Están teniendo financiamiento las provincias a un dígito. El tiempo nos juega a favor, porque, en la medida que pase el tiempo, cada vez más se va a reflejar un riesgo país consistente con esos fundamentals", señaló al respecto el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en el stream del Cronista.