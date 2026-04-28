Luis Caputo prometió que "el proceso de desinflación va a continuar" y que lo de marzo fue solo "un pico"

El ministro de Economía, Luis Caputo, diserta en el marco de la Expo EFI donde expresó que Argentina fue "uno de los mejores países que afrontó el shock externo de la suba del petróleo debido a la robustez del programa económico" y que, haciendo foco en la economía nacional, "el proceso de desinflación va a continuar" más allá de que "hubo un pico en marzo"