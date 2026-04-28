Luis Caputo prometió que "el proceso de desinflación va a continuar" y que lo de marzo fue solo "un pico"
El ministro de Economía destacó que la inflación continuará desacelerándose tras el aumento puntual de marzo, y anticipó una baja sostenida en el corto plazo durante la Expo EFI.
El ministro de Economía, Luis Caputo, diserta en el marco de la Expo EFI donde expresó que Argentina fue "uno de los mejores países que afrontó el shock externo de la suba del petróleo debido a la robustez del programa económico" y que, haciendo foco en la economía nacional, "el proceso de desinflación va a continuar" más allá de que "hubo un pico en marzo"
"En los próximos meses vamos a ver la inflación convergiendo hacia abajo", destacó el ministro de Economía en el evento que tiene lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
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