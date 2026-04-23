La confianza del consumidor continúa en caída, acumula tres meses en baja y enciende las alarmas de Caputo

La percepción de los argentinos sobre la economía continúa deteriorándose. Según el informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en abril una caída del 5,7% respecto al mes anterior.

Este retroceso se suma a las bajas de marzo (-5,3%) y febrero (-4,7%), consolidando una tendencia negativa que ya acumula cinco disminuciones consecutivas en la comparación interanual. El indicador se ubicó en los 39,64 puntos , el valor más bajo registrado desde julio de 2024.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 centros urbanos del país, muestra una marcada heterogeneidad. El director del CIF, Sebastián Auguste , destacó las diferencias geográficas:

Uno de los datos más alarmantes del informe es la disparidad según el nivel socioeconómico. La crisis de confianza no afecta a todos por igual:

"Esta marcada disparidad obedece al efecto desigual de la inflación (3,4% en marzo) entre quienes consumen productos básicos y aquellos afectados por el aumento de tarifas y la quita de subsidios", detalla el informe.

Hogares de ingresos altos: La contracción fue mucho más moderada, de apenas un 1,8% , situándose en 42,57 unidades.

Hogares de ingresos bajos: La caída fue estrepitosa, alcanzando un 12,6% , con un índice de 35,5 puntos.

El factor inflación y servicios públicos

El estancamiento del optimismo de los consumidores está directamente ligado a la dinámica de precios. Aunque la inflación de marzo mostró una desaceleración técnica al situarse en el 3,4%, el peso de los servicios públicos y la canasta básica sigue erosionando el poder de compra de los estratos más vulnerables.

Esta tendencia se alinea con los indicadores de actividad y empleo que el gobierno de Javier Milei viene reportando desde el inicio de su gestión, donde la recuperación del consumo masivo parece seguir postergada.