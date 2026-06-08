Comienza Vinexpo Explorer Mendoza 2026: por qué este evento es de vital importancia para la vitivinicultura

Desde este lunes y hasta el miércoles 10 de junio Mendoza será sede de Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Wine Chapter , uno de los eventos de negocios más importantes del año para la industria vitivinícola . El objetivo del mismo es generar nuevos vínculos comerciales y potenciar las exportaciones del vino a granel .

La actividad, que según fuentes oficiales reunirá a 25 compradores internacionales y 50 bodegas argentinas, es organizada por ProMendoza, el Gobierno provincial, Vinexposium y la Cámara Argentina de Vino a Granel. Durante las tres jornadas, representantes de mercados tradicionales como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania compartirán rondas de negocios y visitas técnicas con productores argentinos, junto a compradores provenientes de destinos emergentes de Asia y Europa del Este.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la fuerte participación de bodegas mendocinas, con especial protagonismo de establecimientos ubicados en la zona Este de la provincia, una región que ha mostrado un importante crecimiento en materia de producción y exportación de vinos a granel.

El vino a granel, un segmento en crecimiento

Desde el sector empresario señalaron que esta edición tiene un valor especial por estar enfocada exclusivamente en el vino a granel, un segmento que ha incrementado su relevancia dentro de las exportaciones argentinas. En ese sentido, Brunela Suriano, export manager de Juviar, señaló que "las expectativas son muy grandes" y destacó que el encuentro permitirá mostrar la diversidad de la producción nacional. "Queremos que los compradores conozcan que no solamente hacemos Malbec, sino que contamos con una amplia oferta de varietales y productos de excelente calidad", sostuvo.

La ejecutiva también remarcó la evolución que ha tenido el sector en los mercados internacionales al afirmar que "hace siete años prácticamente nadie conocía los vinos argentinos a granel. Hoy la situación es distinta gracias al trabajo de las bodegas, la mejora en la calidad y el acompañamiento de instituciones que impulsan la promoción internacional".

vino a granel El vino a granel gana peso en las exportaciones argentinas. ProMendoza

Más de 250 reuniones de negocios

De acuerdo a lo informado por los organizadores, además de las rondas comerciales, los compradores internacionales recorrerán distintas bodegas participantes para conocer los procesos productivos y la oferta disponible. Durante los tres días se desarrollarán más de 250 reuniones de negocios entre compradores y bodegas argentinas.

Entre ellas se encuentra Clop Wines, una de las firmas seleccionadas para recibir visitantes durante el encuentro. Juan José Resa, export manager de la empresa, señaló que "lo más importante es que los compradores lleguen con ganas de hacer negocios. Queremos conocer qué buscan, cuáles son las tendencias de cada mercado y, por supuesto, lograr acuerdos comerciales".

Sobre la llegada de compradores internacionales, la presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez, aseguró que es resultado de un trabajo sostenido de promoción en mercados externos. "Lo más importante es darle a las bodegas la oportunidad de lucirse en su propia casa, mostrar su potencial y acceder a nuevos clientes", expresó.

Por su parte, el gerente de la Cámara Argentina de Vino a Granel, Juan Manuel Palomo, sostuvo que el encuentro puede representar un punto de inflexión para el sector. "Estamos convencidos de que se generarán negocios concretos y relaciones comerciales de largo plazo. Argentina tiene la calidad, la escala y la capacidad para posicionarse como un proveedor confiable de vino a granel en el mundo", afirmó.