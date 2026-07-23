Presenta:

Dinero

|

empresario

Buscan al Joven Empresario Mendocino 2026: cómo participar

La Federación Económica de Mendoza abrió las inscripciones para encontrar al Joven Empresario Mendocino del 2026 . Cómo postularse y qué categorías se eligen.

MDZ Dinero

La FEM abrió la convocatoria para encontrar al Joven Empresario Mendocino de 2026.&nbsp;

La FEM abrió la convocatoria para encontrar al Joven Empresario Mendocino de 2026. 

La convocatoria para elegir al Joven Empresario Mendocino 2026 ya está en marcha. La Federación Económica de Mendoza (FEM) abrió la convocatoria para aquellos empresarios y emprendedores locales que buscan ser reconocidos por su esfuerzo, innovación y compromiso a lo largo de este año.

Los inscriptos serán evaluados por un jurado multidisciplinario y pueden postularse personas entre 18 y 40 años, con actividad económica desarrollada en Mendoza, CUIT activo y emprendimiento o empresa en funcionamiento. El cierre de la convocatoria será el 10 de agosto y para participar deberá llenarse el formulario correspondiente.

La persona elegida representará a Mendoza en la instancia nacional, la cual es organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), como ejemplo de liderazgo empresarial e impacto en el desarrollo productivo de la provincia.

El joven empresario elegido competirá a nivel nacional representando a Mendoza.

El joven empresario elegido competirá a nivel nacional representando a Mendoza.

Las categorías para el premio Joven Empresario Mendocino 2026

Dentro del certamen, los inscriptos podrán participar en las categorías Innovación y desarrollo tecnológico, Impacto social y desarrollo sostenible, Proyección internacional, Desarrollo productivo regional.

Además, también habrá reconocimiento en las categorías Relevo generacional, Nuevo emprendimiento, Oficio empresario y Triple impacto.

La premiación se realizará el martes 18 de agosto en el auditorio de la Legislatura de Mendoza a partir de las 18 hs. Para consultas, los interesados pueden contactarse por email a [email protected].

Archivado en

Notas Relacionadas