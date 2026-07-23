Buscan al Joven Empresario Mendocino 2026: cómo participar
La Federación Económica de Mendoza abrió las inscripciones para encontrar al Joven Empresario Mendocino del 2026 . Cómo postularse y qué categorías se eligen.
La convocatoria para elegir al Joven Empresario Mendocino 2026 ya está en marcha. La Federación Económica de Mendoza (FEM) abrió la convocatoria para aquellos empresarios y emprendedores locales que buscan ser reconocidos por su esfuerzo, innovación y compromiso a lo largo de este año.
Los inscriptos serán evaluados por un jurado multidisciplinario y pueden postularse personas entre 18 y 40 años, con actividad económica desarrollada en Mendoza, CUIT activo y emprendimiento o empresa en funcionamiento. El cierre de la convocatoria será el 10 de agosto y para participar deberá llenarse el formulario correspondiente.
La persona elegida representará a Mendoza en la instancia nacional, la cual es organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), como ejemplo de liderazgo empresarial e impacto en el desarrollo productivo de la provincia.
Las categorías para el premio Joven Empresario Mendocino 2026
Dentro del certamen, los inscriptos podrán participar en las categorías Innovación y desarrollo tecnológico, Impacto social y desarrollo sostenible, Proyección internacional, Desarrollo productivo regional.
Además, también habrá reconocimiento en las categorías Relevo generacional, Nuevo emprendimiento, Oficio empresario y Triple impacto.
La premiación se realizará el martes 18 de agosto en el auditorio de la Legislatura de Mendoza a partir de las 18 hs. Para consultas, los interesados pueden contactarse por email a [email protected].